Splashtop Classroom ondersteunt Android-apparaten - Geweldig voor 1:1 en BYOD-programma's

San Jose, CA (PRWEB) 6 mei 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt extra apparaatondersteuning aan voor zijn 21e eeuwse oplossing voor leerlingbetrokkenheid - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom geeft leraren de mogelijkheid om naast iPads, Windows, Macs en Chromebooks inhoud en apps, of die nu van een Mac of pc komen, te streamen naar het Android-apparaat van elke leerling. Leraren kunnen dan de controle doorgeven zodat leerlingen hun ideeën met de hele klas kunnen delen zonder van hun stoel te komen.

"De Splashtop Classroom Android app werkt prachtig en zorgt voor meer flexibiliteit van het systeem in een gemengde platformomgeving. Ik denk dat het een fantastische manier is om een samenwerkingsomgeving in een moderne school te verbeteren en te ontwikkelen en het effectieve gebruik van technologie voor het leren in de 21e eeuw aan te moedigen", Troy Shoebridge, ICT/Netwerkmanager, Rotorua Boys' High School, Nieuw-Zeeland.

“Splashtop Classroom stelt onze docenten in staat om de betrokkenheid van studenten met of zonder een projector te vergroten - waardoor studenten ook de controle kunnen nemen en hun ideeën kunnen presenteren vanaf hun eigen apparaat. Splashtop heeft ook het extra voordeel dat docenten en beheerders overal toegang hebben tot hun bestanden en informatie zonder naar kantoor terug te hoeven gaan en aan hun bureau te worden geketend. ” - Darrin Tingey, Technology Director, Fremont Re-2 School District.

"Met de groei van 1:1- en BYOD-programma's en -initiatieven, kunnen lagere en middelbare scholen, hogescholen en universiteiten nu aanzienlijke meerwaarde bieden door de betrokkenheid en samenwerking tussen docenten en studenten sterk te verbeteren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop.

Verbeter je 1:1 / BYOD programma's

Splashtop Classroom stelt docenten en instructeurs in staat een hele ruimte of campus effectief te betrekken door docenten en leerlingen in staat te stellen:

Deel alles direct naar de apparaten van alle leerlingen in real time: Deel elke toepassing, zelfs streaming video, naar de apparaten van alle leerlingen om de betrokkenheid te vergroten. Er gaat geen tijd verloren met het herformatteren van inhoud voor mobiele apparaten of het vooraf uploaden van inhoud - wat waardevolle voorbereidingstijd buiten de lesuren bespaart.

Breng de les naar de leerling: Docenten kunnen de besturing doorgeven aan elk apparaat, zodat de leerling direct met de les en de hele klas kan communiceren zonder zijn stoel te verlaten. Deze functie verhoogt de betrokkenheid aanzienlijk, vooral voor visueel gehandicapte of gehandicapte leerlingen.

Geef les vanuit alle hoeken van de klas: Door interactie met de les en verbinding te maken met de lescomputer vanaf hun mobiele apparaat, hebben leraren de mogelijkheid om rond te bewegen in de klas, zonder dat dit afbreuk doet aan de tijd of kwaliteit van het onderwijs. Door van achter het bureau vandaan te komen wordt klassikaal management en de aandacht van studenten verbeterd.

Verander een tablet in een interactief whiteboard: De whiteboardtools van Splashtop bieden een uitgebreide set functies, waaronder een werkbalk om te tekenen, markeren of schrijven over elke inhoud, inclusief favoriete werkbladen, evenals spotlight- en schermschaduwtools om leerlingen gefocust te houden. Ondersteunde apparaten zijn iPad, iPad mini en nu ook Android tablets waaronder de Samsung Galaxy Tab en Nexus 7.

Ondersteun honderden leraren en leerlingen: Met de on-premise beheerconsole kan IT gebruikers en apparaten centraal aanschaffen, beheren en beveiligen.

Splashtop Classroom bevat zowel Splashtop remote desktop als whiteboard tools. Voor persoonlijk gebruik door een individuele leraar biedt Splashtop Whiteboard een krachtige manier om de leerervaring voor leerlingen te verrijken door de iPad, Android en Windows 8 tablet van de leraar te veranderen in een mobiel interactief whiteboard. Splashtop Classroom is afgestemd op de aanschaf en licenties van scholen of districten. Splashtop Classroom apps zijn gratis te downloaden uit de Apple AppStore, Google Play for Education store en de Google Chrome store. Om je gratis proefperiode te beginnen of voor meer informatie, ga je naar https://www.splashtop.com/education.

Klik hier om Splashtop Classroom in actie te zien: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.