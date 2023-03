Splashtop kondigt de snelste desktopoplossing op afstand voor mobiele werknemers aan

Splashtop for Business biedt een bedrijfsklare, on-premise oplossing voor de mobiliteit van werknemers en BYOD-initiatieven met brede platformondersteuning voor iOS, Android, Windows 8

31 oktober 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag Splashtop for Business gelanceerd - een veilige, krachtige oplossing voor organisaties om hun mobiele personeel op afstand toegang te bieden en te beheren. Werknemers onderweg hebben nu op afstand toegang tot productiviteitstoepassingen en -gegevens op kantoor vanaf hun mobiele apparaten, alsof ze achter hun computer zitten.

"Naarmate de consumerization van IT doorzet, verschuift de technische innovatie van het datacenter naar de werknemer," zegt Simon Bramfitt, oprichter en hoofdanalist bij Entelechy Associates. "Individuele werknemers maken gebruik van BYOD-programma's om het werk uit te breiden van de desktop naar de coffeeshop en naar hun huis. Splashtop for Business biedt bedrijven van elke omvang een manier om het groeiende gebruik van mobiele apparaten te ondersteunen, zowel op de werkplek als op afgelegen plaatsen, en biedt het gebruiksgemak dat werknemers zijn gaan verwachten, en de beveiligingscontroles die een bedrijf nodig heeft."

Splashtop for Business biedt IT-afdelingen een eenvoudig te implementeren on-premise oplossing om het groeiende gebruik van mobiele apparaten op de werkplek aan te pakken door toonaangevende hoge prestaties en een intuïtieve gebruikersinterface te combineren met een beheerconsole. Als de enige oplossing op de markt met brede platformondersteuning, waaronder iOS, Android en Windows 8, is Splashtop for Business de perfecte brug voor gebruikers om toegang te krijgen tot hun gegevens en programma's en tegelijkertijd interoperabiliteit te garanderen.

"Gezien de gevoeligheid van onze gegevens was het essentieel dat we een remote desktop oplossing vonden die zowel in het veld als in de rechtszaal veilige toegang tot ons systeem bood," aldus Velta Moisio, directeur informatietechnologie van de jeugdrechtbank van Lake County in Painesville, Ohio. "Splashtop for Business biedt onze medewerkers niet alleen de flexibiliteit om veilig toegang te krijgen tot hun computers, maar het stelt ons ook in staat om binnen ons budget te blijven doordat er geen extra serverbronnen of licentiekosten nodig zijn. Door onze efficiëntie te verbeteren en onze bedrijfskosten te verlagen, kunnen we belastinggeld effectiever inzetten in onze gemeenschap."

Sinds begin augustus heeft Splashtop potentiële gebruikers een preview-versie van Splashtop for Business aangeboden via haar Early Access Programma. In een paar maanden tijd. deden maar liefst 10.000 bedrijven mee aan het programma.

"Een actief en luidruchtig deel van onze tien miljoen klanten heeft gevraagd om een ondernemingsklare versie van Splashtop," zegt Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter. "We leveren Splashtop for Business, dat de productiviteit van werknemers uitbreidt tot buiten het kantoor en bedrijven gemoedsrust geeft met een veilige, krachtige remote desktop-oplossing."

Dankzij de brede ondersteuning van apparaten biedt Splashtop for Business IT-afdelingen ook de mogelijkheid om efficiëntere mobiliteitsstrategieën op te zetten om hun IT-kosten te verlagen en de productiviteit en algemene tevredenheid van hun personeel te verhogen.

Inspelen op de behoeften van hedendaagse ondernemingen

Bedrijven die deelnemen aan het Early Access Programma hebben de preview-versie van Splashtop for Business gebruikt om te voldoen aan uiteenlopende bedrijfsbehoeften:

Mobiele VPN vervanging

Krachtig alternatief voor RDP, VNC, Citrix

IT-oplossing voor ondersteuning op afstand

Mobiel interactief whiteboard

BYOD (bring your own device) en thuiswerkoplossing

Hoogwaardige mobiele oplossing voor 3D en CAD/CAM op afstand

"Tabletisering" van MS Office-software en oudere bedrijfssoftware

"Last mile" uitbreiding voor VDI en RDP omgevingen

Middelen delen onder werknemers

Belangrijkste kenmerken

Splashtop voor Bedrijven biedt:

Server op locatie : beveiligde beheerconsole Geïnstalleerd achter de bedrijfsfirewall

Geharde beveiliging : SSL/AES encryptie met ondertekende certificaten, audit trail met gedetailleerde verbindingsrecords

Snelle inzet : inzet in slechts 1 uur; IT-infrastructuur hoeft niet te worden aangepast

Legacy-ondersteuning : ondersteuning voor bestaande toepassingen om op mobiele apparaten te draaien

Pooling : groepering van bureaubladafbeeldingen voor gedeeld gebruik en beheergemak

Active Directory (AD) : integratie met bestaande AD-database

Hoge prestaties : tot 30 beelden per seconde video en minder dan 30 milliseconden latentie

Intuïtieve interface : eenvoudige gebaren geïmplementeerd voor op aanraking gebaseerde mobiele apparaten

Zelfoptimaliserend netwerk : optimaal gebruik van bandbreedte op een 3G-, 4G- of Wifi-netwerk

Multi-platform : ondersteuning voor alle belangrijke platforms, waaronder Windows, Mac, iOS en Android

Beschikbaarheid en prijs

Splashtop for Business kan worden gekocht op de Splashtop-website op www.splashtop.com/business#pricing-tab. Als introductieaanbieding begint de prijs bij €37 voor maximaal 25 seats.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door het leveren van de beste desktop-ervaring op afstand in zijn klasse - waarbij tablets, telefoons, computers en tv's worden overbrugd. De Splashtop-technologie geeft consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal krachtige, veilige en interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan tien miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud™ zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, systeemintegrators en serviceproviders beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

