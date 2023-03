Splashtop kondigt aan dat 800 leerkrachten Splashtop Whiteboard gaan gebruiken in Val Verde Unified School District

Val Verde Unified School District stijgt naar het volgende prestatieniveau door leraren uit te rusten met Splashtop Whiteboard en iPads, waarbij ze de oudere technologie van SMART Boards en Interwrite-tablets overslaan.

25 juni 2012 - ISTE, San Diego, CA - Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat het Val Verde Unified School District (VVUSD) in Zuid-Californië meer dan 800 leraren heeft uitgerust met Splashtop Whiteboard. VVUSD is een winnaar van de National Blue Ribbon School-prijs en meerdere California Distinguished School-prijzen. Splashtop demonstreert de nieuwste release van Splashtop Whiteboard op de International Society for Technology in Education (ISTE) -conferentie in San Diego van 25-27 juni in stand # 2352.

Met Splashtop Whiteboard kunnen VVUSD-leraren nu een iPad gebruiken om inhoud op hun pc te besturen en van aantekeningen te voorzien. Niet langer gebonden aan de pc op hun bureau, zijn leraren vrij om door de klas te lopen om studenten bij de les te betrekken, het leren te verbeteren en de uitdagingen voor klasbeheer te verminderen.

"Als leraar kan ik de les naar een individuele leerling brengen om te zien wat ze leren door middel van hun vingertoppen en de hele klas kan die ervaring delen", aldus Kevin Ho, Bethune Elementary School-leraar. "Ze kunnen een wiskundig probleem oplossen of een zin schrijven en de woordsoorten identificeren. Met Splashtop Whiteboard en een iPad kan ik het leerproces door de ogen van een kind zien en zo is er niet langer sprake van een eenzijdige leservaring.”

Splashtop Whiteboard vervulde niet alleen een educatieve behoefte in de klas voor VVUSD, maar was ook fiscaal logisch vanwege het Apple Volume Purchase Program (VPP). Het district wilde hun Interwrite-tablets voor eenmalig gebruik vervangen door iPads voor meerdere doeleinden, maar zocht een manier om de controle en weergave van de desktop-pc van de leraar mogelijk te maken. Ze overwogen maar verwierpen een voorstel van het SMART-bestuur omdat het de leraar aan de voorkant van de klas zou hebben gebonden. Van de weinige SMART-borden die in de scholen werden gebruikt, dienden de meeste als extra muurruimte, samen met papier en plakband om werk weer te geven.

“We zijn dol op Splashtop Whiteboard. Voor ons is het de perfecte oplossing. Het is van cruciaal belang om deze technologie aan onze leraren te geven en ze vervolgens creatief te laten zijn om het verder te verkennen, allemaal om het leren te bevorderen", zegt Michael R. McCormick, VVUSD-assistent-hoofdinspecteur van onderwijsdiensten en Riverside County Administrator of the Year, 2012." Whiteboard is intuïtief, werkt naadloos binnen ons netwerk en wordt continu geüpdatet. We houden van wat Splashtop met hun product doet en we vinden dat andere scholen het ook moeten kopen.”

"Splashtop is verheugd deel uit te maken van de technologievisie van het Val Verde Unified School District om het leren in de klas te bevorderen", aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Nu kunnen hun docenten en leerlingen genieten van de beste interactieve whiteboard-app-oplossing die naar hun iPad wordt gestreamd tegen een fractie van de kosten van traditionele interactieve whiteboard-producten."

Splashtop Whiteboard voor iPad is voor $19,99 USD verkrijgbaar in de Apple App Store en is ook onder Apple VPP met 50% korting te koop. Splashtop Whiteboard voor Android kan tot eind juni worden gedownload uit Google Play voor $9,99 - een korting van 50% op de normale prijs van $19,99 (vereist Android v3.1 of v4.0). Bezoek www.splashtop.com/whiteboard voor meer informatie over Splashtop Whiteboard.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan zeven miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumentisering van IT en de verspreiding van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit op meerdere apparaten, terwijl het IT-professionals, systeemintegrators en serviceproviders beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://splashtop.com.





Ga voor meer informatie over het Val Verde Unified School District naar https://www.valverde.edu en bekijk een video op https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM waarin leerlingen Splashtop Whiteboard gebruiken.

