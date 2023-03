Splashtop® en ECi Software Solutions leveren geïntegreerde IT-beheeroplossing voor Naverisk™ RMM-klanten

MSP's en IT-professionals profiteren van de integratie van het IT-platform voor bewaking en beheer op afstand (RMM) met de snelle, eenvoudige oplossing voor ondersteuning op afstand.

San Jose, CA - 14 september 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, heeft vandaag een strategische alliantie aangekondigd met ECi Software Solutions, Inc., een leider in industriespecifieke technologische oplossingen. ECi's Naverisk remote monitoring en management (RMM) klanten kunnen nu genieten van Naverisk™ 2015 software geïntegreerd met Business for Remote Support, de best-in-class remote control en support oplossing van Splashtop.

"Betrouwbare en hoogwaardige afstandsbediening is altijd een topvraag geweest van het Naverisk RMM klantenbestand," zegt Michael Inzerillo, Executive Vice President of Sales and Marketing voor Naverisk. "We zijn enthousiast over de nauwe samenwerking met Splashtop om een goed geïntegreerde ervaring voor onze gebruikers te leveren, te beginnen met Naverisk 2015."

"We zijn verheugd om met Naverisk samen te werken om een oplossing te leveren die PSA, RMM en remote control mogelijkheden omvat om onze gezamenlijke klanten te verblijden," zei Mark Lee, Splashtop CEO. "Naverisk 2015 is een native web-based platform dat naadloos integreert met Splashtop Business voor Remote Support."

Splashtop Business for Remote Support bevat de volgende nieuwe mogelijkheden voor MSP's en IT's die een RMM-oplossing gebruiken:

Verbeterde inzet zodat MSP's en IT's Splashtop Streamers (agents) gemakkelijk kunnen inzetten.

Verbeterde groeperingsfunctie om MSPs en IT's in staat te stellen gemakkelijk duizenden computers te beheren.

Mogelijkheid voor MSP's en IT's om klanten gemakkelijk toegang te geven tot hun eigen computers

MSP's en IT's die Naverisk gebruiken, kunnen niet alleen beschikken over een geïntegreerde remote control functie, maar kunnen ook extra inkomsten genereren door Splashtop remote access en virtuele desktop oplossingen door te verkopen aan hun klanten om veilig werken op afstand en bedrijfscontinuïteit mogelijk te maken. Ga voor meer informatie naar:

Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support

Naverisk 2015 RMM-oplossing: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

Over ECi

De ECi Software Solutions familie van bedrijven levert bedrijfs- en e-commerce oplossingen en biedt on-premise en cloud-gebaseerde technologieën. Al meer dan 30 jaar bedienen de bedrijven van ECi kleine tot middelgrote productiebedrijven, groothandel/detailhandel, bouw- en constructiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Het hoofdkantoor van ECi is gevestigd in Fort Worth, Texas, VS, met kantoren en bedrijven in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en Nederland. Stuur voor informatie een e-mail naar info@ecisolutions.com, bezoek www.ECiSolutions.com, of bel (800) 959-3367.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com.

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

