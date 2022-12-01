Splashtop® en ECi Software Solutions leveren geïntegreerde IT-beheeroplossing voor Naverisk™ RMM-klanten
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
MSP's en IT-professionals profiteren van de integratie van het IT-platform voor bewaking en beheer op afstand (RMM) met de snelle, eenvoudige oplossing voor ondersteuning op afstand.
San Jose, CA - 14 september 2015 - Splashtop Inc., de marktleider op het gebied van cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, een strategische alliantie aangekondigd met ECi Software Solutions, Inc., een leider in branchespecifieke technologieoplossingen. ECi's Naverisk remote monitoring and management (RMM) klanten kunnen nu gebruik maken van Naverisk™ 2015 software, die is geïntegreerd met Business for Remote Support, de beste oplossing voor remote control en support van Splashtop.
"Betrouwbare en hoogwaardige afstandsbediening is altijd een topvraag geweest van het Naverisk RMM klantenbestand," zegt Michael Inzerillo, Executive Vice President of Sales and Marketing voor Naverisk. "We zijn enthousiast over de nauwe samenwerking met Splashtop om een goed geïntegreerde ervaring voor onze gebruikers te leveren, te beginnen met Naverisk 2015."
"We zijn verheugd om met Naverisk samen te werken om een oplossing te leveren die PSA, RMM en remote control mogelijkheden omvat om onze gezamenlijke klanten te verblijden," zei Mark Lee, Splashtop CEO. "Naverisk 2015 is een native web-based platform dat naadloos integreert met Splashtop Business voor Remote Support."
Splashtop Business for Remote Support bevat de volgende nieuwe mogelijkheden voor MSP's en IT's die een RMM-oplossing gebruiken:
Verbeterde inzet zodat MSP's en IT's Splashtop Streamers (agents) gemakkelijk kunnen inzetten.
Verbeterde groeperingsfunctie om MSPs en IT's in staat te stellen gemakkelijk duizenden computers te beheren.
Mogelijkheid voor MSP's en IT's om klanten gemakkelijk toegang te geven tot hun eigen computers
MSP's en IT's die Naverisk gebruiken, kunnen niet alleen beschikken over een geïntegreerde remote control functie, maar kunnen ook extra inkomsten genereren door Splashtop remote access en virtuele desktop oplossingen door te verkopen aan hun klanten om veilig werken op afstand en bedrijfscontinuïteit mogelijk te maken. Ga voor meer informatie naar:
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
Naverisk 2015 RMM-oplossing: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
Over ECi
De bedrijvenfamilie ECi Software Solutions biedt bedrijfs- en e-commerce-oplossingen, met on-premise en cloudgebaseerde technologieën. Al meer dan 30 jaar bedienen de bedrijven van ECi kleine tot middelgrote productie-, groot-/kleinhandelsdistributie-, bouw- en constructie- en dienstverlenende organisaties. ECi is een particuliere onderneming met het hoofdkantoor in Fort Worth, Texas, VS, en kantoren en bedrijven in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en Nederland. Stuur voor informatie een e-mail naar info@ecisolutions.com of bezoek www.ECiSolutions.com.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com en www.mirroring360.com.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com