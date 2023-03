Splashtop en Acronis integratie brengt schaalbare remote support naar Acronis' Cyber Protect-cloudoplossing - Preview 2

Managed Service Providers (MSP's) die Acronis gebruiken voor endpointprotectionmanagement kunnen nu, rechtstreeks vanuit de console, Splashtop remote sessies starten om snellere, betrouwbare support te bieden voor de workloads van klanten

CUPERTINO, Calif. en MIAMI, FL, 30 juni 2022 — Vandaag hebben Splashtop en Acronis een samenwerking aangekondigd die oplossingen voor veilige remote access en support integreert met Acronis Cyber Protect Cloud, een alles-in-één beschermingsplatform voor data en cybersecurity. Deze integratie vermindert downtime doordat MSP-technici toegang hebben tot computers en de controle over deze computers kunnen overnemen. Zo kunnen ze rechtstreeks vanuit de Acronis Cyber Protect Cloud-console problemen oplossen, wat leidt tot een grotere klanttevredenheid en lagere kosten.

Acronis Cyber Protect cloud verenigt back-up en next-generation, AI-gebaseerde anti-malware, antivirus en endpoint protection management in één oplossing. Met Splashtop geïntegreerd, hebben serviceproviders direct toegang tot alle beheerde apparaten van hun klanten, rechtstreeks vanuit de Acronis-console, waardoor incidenten sneller kunnen worden verholpen, betrouwbare support kan worden geboden en de efficiëntie kan worden verhoogd door directe toegang tot endpoints te bieden.

Nu worden niet alleen de workloads van klanten beschermd met een geïntegreerde oplossing van wereldklasse, maar zijn ze ook gemakkelijk en onmiddellijk toegankelijk bij incidenten.Serviceproviders kunnen op afstand on-demand helpdesksupport bieden op elke computer of elk mobiel apparaat van eindgebruikers met Splashtop, ongeacht het apparaattype of besturingssysteem. Ze kunnen hun eindgebruikers ook in staat stellen om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers, allemaal vanaf een centraal platform.

"Geen enkel bedrijf is veilig onder de huidige cyberdreigingen. Ze kijken naar Managed Service Providers die gespecialiseerd zijn in cyberbeschermingsdiensten", aldus Acronis Vice President en General Manager, Americas, Pat Hurley. "Acronis biedt de waterdichte bescherming die MSP's nodig hebben, terwijl de intuïtieve interface van Splashtop het mogelijk maakt om problemen zonder vertraging op te lossen. Hierdoor worden de kosten, die gepaard gaan met downtime, beperkt."

Managed Service Providers kunnen serviceverzoeken sneller uitvoeren, SLA's overtreffen en de algehele klanttevredenheid verhogen door deze gratis integratie met Splashtop mogelijk te maken. Workloads van klanten worden beschermd met een cyberbeveiligingsoplossing van wereldklasse die gemakkelijk toegankelijk is in het geval van een incident. Gebruikers profiteren van:



Snelle onboarding : De Acronis-Splashtop integratie stelt gebruikers in staat om onmiddellijk met één klik toegang te krijgen tot alle beheerde workloads.

Eenvoudige remote desktopaccess voor beheerde apparaten : Ondersteun eenvoudig verspreide teams en apparaten, of medewerkers nu thuis, op kantoor of onderweg werken.

Native functies tijdens remote sessies: Profiteer van de krachtige functies van Splashtop, waaronder bestandsoverdracht, opnieuw opstarten op afstand, delen van de computers van technici, chatten en meer.

De synergie tussen Acronis Cyber Protect Cloud en Splashtop stelt dienstverleners in staat om superieure remote support te leveren - geruisloos, naadloos en op tijd - via een betrouwbare, directe verbinding.

"Security staat centraal bij alles wat we bij Splashtop doen, dus we zijn er trots op samen te werken met zo'n vertrouwd en bewezen cyberbeschermingsplatform," zegt Thomas Deng, medeoprichter en SVP van Product Management bij Splashtop. "Acronis laat geen middel onbeproefd als het gaat om de bescherming en ondersteuning die het dienstverleners en hun klanten biedt."

200.000 bedrijven en 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld maken veilig gebruik van Splashtop, waaronder grote banken, sport & entertainmentbedrijven, onderwijsinstellingen, gezondheidszorgorganisaties en overheidsinstellingen. Ga voor meer informatie over de Acronis Splashtop integratie naar solutions.acronis.com/splashtop en Splashtop.com/integraties/acronis.

Over Splashtop

Splashtop is een marktleider in veilige remote access en support.De oplossingen van het bedrijf voor flexibel werken, studeren en IT-support bieden een 'in-person experience' die even snel, eenvoudig en veilig is als werken achter een computer op locatie.Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit en 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde support met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com

Over Acronis

Acronis verenigt dataprotectie en cybersecurity om geïntegreerde, geautomatiseerde cyberbescherming te leveren waarmee een oplossing wordt geboden voor de uitdagingen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, privacy, authenticiteit en beveiliging (SAPAS) van de moderne digitale wereld. Met flexibele implementatiemodellen die aansluiten op de eisen van serviceproviders en IT-professionals biedt Acronis superieure cyberbescherming voor gegevens, toepassingen en systemen met innovatieve next-gen antivirus, back-up, disaster recovery en beheeroplossingen voor endpointbescherming op basis van AI. Met geavanceerde anti-malware aangedreven door even geavanceerde machine-intelligentie en blockchain gebaseerde gegevensverificatietechnologieën, beschermt Acronis elke omgeving - van cloud tot hybride tot on premises - tegen lage en voorspelbare kosten.

Acronis is in 2003 opgericht in Singapore en in 2008 doorgegroeid in Zwitserland. Het bedrijf heeft nu meer dan 2.000 werknemers en kantoren op 34 locaties wereldwijd. De oplossingen worden vertrouwd door meer dan 5,5 miljoen thuisgebruikers en 500.000 bedrijven, en professionele topsportteams. Acronis-producten zijn verkrijgbaar via meer dan 50.000 partners en serviceproviders in meer dan 150 landen en 26 talen.