Splashtop en AirWatch partner voor zeer veilige toegang op afstand
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Marktleidende Remote Desktop, Remote Support, Remote Application en Interactive Whiteboard Solutions integreren nu met AirWatch Enterprise Mobility Management.
SAN JOSE, Californië - 5 november 2013 - Splashtop Inc. de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, en AirWatch, de grootste leverancier van Enterprise Mobility Management (EMM), kondigen aan dat zowel Splashtop Business als Splashtop Enterprise producten geïntegreerd zijn met AirWatch.
"Toegang op afstand tot bedrijfsinformatie is een kritische component in bedrijfsmobiliteit en veel implementaties vereisen toegang tot fysieke of virtuele desktops," zegt Kevin Keith, directeur bedrijfsontwikkeling, AirWatch. "Met Splashtop voor AirWatch beschikken onze klanten over een zeer veilige, toppresterende, geïntegreerde ervaring waarmee gebruikers direct vanaf hun fysieke of virtuele desktop toegang hebben tot hun applicaties en gegevens en weten dat de verbindingen beveiligd zijn."
Splashtop staat bekend om zijn krachtige, interactieve remote desktop-oplossing via 3G-/4G-netwerken. Splashtop Business omvat een eenvoudige, gebruiksvriendelijke SaaS-beheerconsole die gebruik maakt van Splashtops wereldwijde relay-infrastructuur in 8 datacentra. Splashtop Enterprise is een lokale oplossing die is geïnstalleerd op de eigen servers van de klant, achter de firewall en die kan worden geïntegreerd met hun Active Directory- en Microsoft Windows RDS-servers.
Beide producten bieden securityfuncties zoals SSL/AES 256-bits encryptie, activering/deactivering van gebruikers of apparaten en gedetailleerde audittrails. Met Splashtop hebben gebruikers snel, gemakkelijk en veilig toegang tot al hun applicaties, bestanden en gegevens op computers, servers en openbare, particuliere of hybride clouds. IT kan effectiever en efficiënter zijn in het ondersteunen van externe en mobiele werknemers via elk netwerk zonder het gedoe en de kosten van het uitbreiden van VPN naar mobiele apparaten of het installeren van gecompliceerde Citrix- of VMWare -oplossingen. Splashtop presteert beter dan Citrix GoToMyPC, LogMeIn, TeamViewer, RDP-based Wyse en Citrix Receiver HDX.
Mark Lee, CEO van Splashtop, zei: "Splashtop biedt AirWatch-gebruikers een naadloze, snelle toegang op afstand tot zelfs hun zwaarste apps, inclusief 3D CAD/CAM en HD-video. Door te integreren met AirWatch kan IT er nu voor zorgen dat externe toegang voldoet aan hun beveiligingsbeleid.”
De Splashtop voor AirWatch-app is nu beschikbaar in de Apple App Store. Er zijn gratis proefversies van Splashtop voor AirWatch voor Splashtop Business en Splashtop Enterprise beschikbaar. Meer details zijn te vinden op AirWatch Marketplace of de Splashtop-website.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Splashtop remote desktop diensten
stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 15 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze best presterende oplossing voor externe desktop en toepassing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 Noord-Amerika finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en extra resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Voor meer informatie bezoek www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com