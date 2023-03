Splashtop voegt waarschuwingen, Windows-updates, systeeminventaris en andere beheerfuncties toe aan Remote Support-oplossing voor IT-professionals en MSP's

San Jose, Californië, 22 augustus 2018. Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, heeft vandaag Splashtop Remote Support Premium geïntroduceerd. Splashtop Remote Support Premium is ontworpen voor IT-professionals en MSP's die een oplossing nodig hebben die controle op afstand, monitoring van waarschuwingen, Windows-updates en functies voor opdrachten op afstand combineert, en biedt de beste gevraagde functies tegen een lage prijs.

"Splashtop Remote Support Premium is het perfecte alternatief voor duurdere oplossingen met vergelijkbare functionaliteit," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Je bespaart bijvoorbeeld minstens 70% als je Splashtop Remote Support Premium kiest boven LogMeIn Central Premier."

Alle functies die zijn geïntroduceerd in Ondersteuning op Afstand Premium zijn ontworpen voor het gemak en de productiviteit van IT-professionals en MSP's:

Configureerbare waarschuwingen laten gebruikers in aangepaste combinaties waarschuwingen instellen om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik en meer te controleren.

Windows Update Management helpt technici ervoor te zorgen dat hun computers up-to-date zijn.

Met Besturing op Afstand kunnen gebruikers opdrachten op een externe computer uitvoeren

Systeeminventaris toont systeem-, hardware- en software-inventarisatie.

Gebeurtenislogboeken tonen de belangrijkste gebeurtenissen/ waarschuwingen van de computers die technici kunnen gebruiken om problemen op te lossen

Remote Support Premium bevat ook alle andere opmerkelijke functies van Splashtop Remote Support Plus (waaronder bestandsoverdracht, ondersteuning van meerdere monitoren, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, gebruikersbeheer, computergroepering en meer). Ga voor een gedetailleerde lijst van functies naar https://www.splashtop.com/remote-support/premium.

Prijzen en beschikbaarheid

Splashtop Remote Support Premium is nu te koop op www.splashtop.com/remote-support. De speciale actieprijzen om de lancering van Remote Support Premium te vieren beginnen bij €439 per jaar voor 25 computers. Er zijn extra tiers beschikbaar met jaarlijkse kosten van minder dan $3 per computer per jaar bij grotere hoeveelheden. Normale prijzen beginnen bij $749 per jaar. Klanten die tijdens de speciale actie kopen, behouden ook hun korting voor toekomstige verlengingen.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.