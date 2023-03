Splashtop toegevoegd als Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR) lid

De oplossingen van Splashtop werken samen met Sharp AQUOS BOARD™ interactieve displaysystemen, zodat presentatoren en deelnemers vanaf elke plek in de ruimte content kunnen presenteren en ideeën kunnen delen met behulp van hun Chromebook, iPad, Android, pc en Mac.

San Jose, CA (PRWEB) - 21 oktober 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, heeft vandaag aangekondigd dat Sharp Electronics Corporation Splashtop heeft toegevoegd als Strategic Technology Alliance Resource (STAR) lid. Met deze aankondiging kunnen gebruikers van Sharp AQUOS BOARD interactieve displaysystemen nu hun presentatiemogelijkheden aanzienlijk uitbreiden door gebruik te maken van Splashtop Classroom en Splashtop Mirroring360 producten om content te controleren, te annoteren en te presenteren - en ideeën te delen - vanaf elke plek in de ruimte met een apparaat naar keuze.

Presenteer van overal in de ruimte en deel inhoud met anderen - inclusief Chromebooks Met Splashtop Classroom kunnen presentatoren hun inhoud - inclusief Keynote- of Powerpoint-presentaties en bestaande Windows- of Mac-toepassingen - beheren, annoteren en delen met alle deelnemers, inclusief Chromebooks, iPads, Android, Windows-pc's en Macs. De nieuwste versie bevat nieuwe functies zoals: cloud-ondersteuning, streaming audio samen met de video en de mogelijkheid voor meerdere deelnemers om het scherm van de presentator rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaat te bedienen.

Chromebookschermen spiegelen - Net als Airplay Splashtop Mirroring360 , geïntroduceerd in juni, wordt door duizenden presentatoren gebruikt om hun iOS-schermen draadloos naar een projector te tonen met hun pc of Mac, zonder dat Apple TV of kabels nodig zijn. Met deze laatste update kunnen deelnemers nu ook hun Chromebook en Mac schermen spiegelen aan de computer van de presentator - wat de betrokkenheid van het publiek vergroot.



Opvoeders die hun leerlingen effectiever willen betrekken en tegelijkertijd het klassenmanagement willen verbeteren - van onschatbare waarde voor visueel/gehoorgestoorde of gehandicapte leerlingen

Sales executives die een publiek willen overdonderen door van hun mobiele apparaat het ultieme presentatieapparaat te maken, terwijl ze de controle over hun presentatie houden.

Instructeurs hebben de mogelijkheid om toehoorders in staat te stellen vragen rechtstreeks op een iPad, Chromebook, Android, Mac of Windows-apparaat te beantwoorden, zonder naar voren te hoeven komen

Trainers die effectiever willen zijn door de cursisten vanaf hun stoel te laten deelnemen aan de inhoud

IT-teams die honderden gebruikers moeten beheren en ondersteunen met behulp van cloud- of on-premise oplossingen.

"We zijn verheugd deel uit te maken van het STAR-programma van Sharp om presentatoren en deelnemers in staat te stellen Chromebooks, iPads, Android en andere apparaten te gebruiken", aldus Mark Lee, CEO en president van Splashtop. "Samen met het Sharp AQUOS BOARD beeldscherm stelt Splashtop iedereen in staat om zich vrij door een ruimte te bewegen en interactie te hebben met de deelnemers, hoe klein of groot dan ook, wat een enorme impact geeft aan ELKE presentatie!"

Om een proefperiode te starten of om meer te weten te komen – https://education.splashtop.com

www.Sharpusa.com/aquosboard

