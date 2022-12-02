Splashtop toegevoegd als Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR) lid
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De oplossingen van Splashtop werken samen met Sharp AQUOS BOARD™ interactieve displaysystemen, zodat presentatoren en deelnemers vanaf elke plek in de ruimte content kunnen presenteren en ideeën kunnen delen met behulp van hun Chromebook, iPad, Android, pc en Mac.
San Jose, CA (PRWEB) - 21 oktober 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, heeft vandaag aangekondigd dat Sharp Electronics Corporation Splashtop heeft toegevoegd als Strategic Technology Alliance Resource (STAR) lid. Met deze aankondiging kunnen gebruikers van Sharp AQUOS BOARD interactieve displaysystemen nu hun presentatiemogelijkheden aanzienlijk uitbreiden door gebruik te maken van Splashtop Classroom en Splashtop Mirroring360 producten om content te controleren, te annoteren en te presenteren - en ideeën te delen - vanaf elke plek in de ruimte met een apparaat naar keuze.
Presenteer vanaf overal in de zaal en deel vervolgens content met anderen – ook met Chromebooks
Met Splashtop Classroom kunt u uw content, zoals Keynote- of Powerpoint-presentaties, maar ook andere Windows- of Mac-applicaties, bedienen, voorzien van informatie en delen met alle apparaten van deelnemers, waaronder Chromebooks, iPads, Android, Windows-pc's en Macs. De nieuwste release bevat nieuwe functies zoals: cloud-support, audio samen met video's streamen en de mogelijkheid voor meerdere deelnemers om het scherm van de presentator rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaat te bedienen.
Chromebook-schermen spiegelen - net als Airplay
Splashtop Mirroring360, geïntroduceerd in juni, wordt door duizenden presentatoren gebruikt om hun iOS-scherm draadloos op een projector weer te geven met behulp van hun pc of Mac zonder dat er een Apple TV of kabels nodig zijn. Met deze nieuwste update kunnen deelnemers nu ook hun Chromebook- en Mac-schermen delen met de computer van de presentator, wat de betrokkenheid van het publiek vergroot.
Wanneer een interactief scherm van een Sharp AQUOS BOARD wordt gebruikt met Splashtop Mirroring360 en Classroom, creëert het een ideaal presentatieplatform voor veel gebruikers, zoals:
Opvoeders die hun leerlingen effectiever willen betrekken en tegelijkertijd het klassenmanagement willen verbeteren - van onschatbare waarde voor visueel/gehoorgestoorde of gehandicapte leerlingen
Sales executives die een publiek willen overdonderen door van hun mobiele apparaat het ultieme presentatieapparaat te maken, terwijl ze de controle over hun presentatie houden.
Instructeurs hebben de mogelijkheid om toehoorders in staat te stellen vragen rechtstreeks op een iPad, Chromebook, Android, Mac of Windows-apparaat te beantwoorden, zonder naar voren te hoeven komen
Trainers die effectiever willen zijn door de cursisten vanaf hun stoel te laten deelnemen aan de inhoud
IT-teams die honderden gebruikers moeten beheren en ondersteunen met behulp van cloud- of on-premise oplossingen.
"We zijn verheugd deel uit te maken van het STAR-programma van Sharp om presentatoren en deelnemers in staat te stellen Chromebooks, iPads, Android en andere apparaten te gebruiken", aldus Mark Lee, CEO en president van Splashtop. "Samen met het Sharp AQUOS BOARD beeldscherm stelt Splashtop iedereen in staat om zich vrij door een ruimte te bewegen en interactie te hebben met de deelnemers, hoe klein of groot dan ook, wat een enorme impact geeft aan ELKE presentatie!"
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij een brug wordt geslagen. tussen smartphones, tablets, computers, tv's en de cloud. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen toegang tot en controle over hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan.
Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.
Over Sharp Electronics Corporation
Sharp Electronics Corporation is de Amerikaanse dochteronderneming van de Japanse Sharp Corporation, een wereldwijde ontwikkelaar van unieke home-entertainmentproducten, huishoudelijke apparatuur, multifunctionele kantoornetwerkoplossingen en mobiele communicatie- en informatietools. Toonaangevende merken zijn onder meer AQUOS® LED HD- en 4K UHD-televisies, Insight® Microwave Drawer®-ovens en Plasmacluster®-luchtreinigers. Sharp is uitgeroepen tot een van de meest geliefde merken in Amerika en een van de 20 meest geliefde bedrijven wereldwijd.
Sharp is het nummer 1 verkopende merk in de VS voor 55+ inch commerciële geïntegreerde touch displays via B2B verkoopkanalen*. De professionele en commerciële beeldschermen van Sharp zijn speciaal ontworpen voor zakelijke toepassingen en worden aangeboden in een groot aantal maten. Van onze bekroonde 4K Ultra HD- en Full HD-schermen voor digital signage, tot onze indrukwekkende videomuren met ultradunne rand en de innovatieve interactieve displaysystemen AQUOS BOARD: de producten van Sharp helpen u op briljante wijze te communiceren, samen te werken en informatie te verspreiden.
Ga voor meer informatie over Sharp AQUOS BOARD interactieve displaysystemen naar www.Sharpusa.com/aquosboard of e-mail ProLCD@Sharpusa.com
*Volgens NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays Report, juli 2014.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com