Splashtop behaalt validatie van Zebra Technologies

Validatie van Splashtop Rugged & IoT Remote Support biedt klanten ondersteuning van Zebra Remote Control Event Injection Service

San Jose, Californië. - 8 mei 2019 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, heeft vandaag aangekondigd dat het met succes het gevalideerde programma van Zebra Technologies heeft afgerond voor zijn Splashtop Rugged & IoT Remote Support product. Als onderdeel van Zebra's PartnerConnect Independent Software Vendor (ISV) programma, geeft het Validated Program aan klanten en partners aan dat Splashtop Rugged & IoT Remote Support met succes is getest - waarbij de prestaties en functionaliteit met geselecteerde Zebra® apparaten zijn bevestigd.

Belangrijkste informatie

Splashtop Rugged & IoT Remote Support zijn geoptimaliseerd om Zebra's Remote Control Event Injection Service te ondersteunen. Hierdoor kunnen klanten ondersteuning op afstand bieden voor robuuste Zebra-apparaten en computers beheren. Gebruikers hebben volledige controle over het scherm van het apparaat, zodat ze het toetsenbord en aanraakscherm kunnen gebruiken om het systeem te bedienen wanneer ze op afstand problemen oplossen.

Met het Zebra Technologies Validated Program kunnen in aanmerking komende kanaalpartners de interoperabiliteit van hun softwareoplossingen testen met geselecteerde mobiele computers, scanners, printers en RFID-lezers van Zebra om te voldoen aan de toepassingsspecifieke behoeften van de gebruiker, terwijl de risico's en implementatietijden beperkt worden.

In nauwe samenwerking met de technische teams van Zebra heeft Splashtop met succes getest op de interoperabiliteit van de Rugged & IoT Remote Support met Zebra's TC52 mobiele aanraakcomputer.

"We zijn erg blij dat onze Splashtop-app Zebra is gevalideerd", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Dankzij deze validatie is Splashtop Rugged & IoT Remote Support de ideale oplossing voor bedrijven die geselecteerde Zebra-apparaten willen implementeren, beheren en ondersteunen, inclusief die met het besturingssysteem Android ™."

Beschikbaarheid

Splashtop Rugged & Informatie over IoT-ondersteuning op afstand is beschikbaar op https://www.splashtop.com/iot. Bedrijven die Zebra apparaten ondersteunen kunnen meer informatie krijgen en een verzoek indienen om deze nieuwe oplossing te proberen door op de knop Aan de slag op die webpagina te klikken en het aanvraagformulier in te vullen.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

ZEBRA en het gestileerde Zebra-hoofd zijn handelsmerken van Zebra Technologies Corporation, geregistreerd in vele rechtsgebieden wereldwijd. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2019 Zebra Technologies Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.