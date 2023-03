Splashtop 2 lanceert op Windows Phone 8 Gratis beschikbaar tot 31 augustus 2013, met dank aan Nokia en Microsoft

Miljoenen Windows Phone-gebruikers kunnen nu genieten van de beste remote desktop-ervaring

SAN JOSE, Calif. - 23 mei 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde de release aan van Splashtop 2 Remote Desktop voor Microsoft Windows Phone 8, waardoor een eenvoudige, één-klik oplossing voor toegang op afstand van de Windows Phone tot een PC of Mac mogelijk wordt om persoonlijke cloud computing vanaf de computer thuis of op het werk mogelijk te maken.

"Veel Windows Phone-gebruikers hebben om Splashtop gevraagd", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn verheugd om samen te werken met Nokia en Microsoft om de beste Splashtop-ervaring voor Windows Phone 8 te optimaliseren en te leveren."

Gebruikers van de Windows Phone 8 kunnen nu genieten van Splashtop 2 Remote Desktop om toegang te krijgen tot bestanden, al hun toepassingen te gebruiken en content rechtstreeks vanaf een pc of Mac te bekijken en te beluisteren, zonder dat ze bestanden tussen apparaten hoeven te synchroniseren of kopiëren.

Voor werknemers die veel onderweg zijn en telewerkers. Splashtop maakt het mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word. Alle kritieke bedrijfstoepassingen zoals .Net, Silverlight, IE-webapps, Java, Flash, database-apps of andere legacy-toepassingen zijn allemaal op afstand toegankelijk. Ga gerust op pad met uw WinPhone 8 en geniet van volledige toegang tot uw pc of Mac.

In samenwerking met Nokia en Microsoft is Splashtop 2 nu tot en met 31 augustus 2013 gratis beschikbaar voor alle Windows Phone 8 gebruikers.

“We erkennen de toenemende waarde van het aanbieden van geweldige toepassingen aan Nokia Lumia-bezitters om een levensstijl waarbij ze constant verbonden zijn mogelijk te maken. Het Nokia-team heeft nauw samengewerkt met Splashtop om ervoor te zorgen dat de beste desktopervaring op afstand wordt geleverd, waardoor toegang rechtstreeks vanaf uw mobiele telefoon mogelijk is. We hopen dat consumenten blij zijn met de Splashtop-ervaring op de Nokia Lumia met Windows Phone 8," aldus Bryan Biniak, VP en GM, Global Partner en Application Development bij Nokia.

"Windows Phone is ontworpen voor gebruiksklare productiviteit en levert boeiende apps voor zowel mobiele medewerkers als IT-professionals", zegt Todd Brix, General Manager bij Windows Phone Apps, Microsoft Corp. "Splashtop 2 is een goed voorbeeld van het soort krachtige apps dat mensen in de Windows Phone Store kunnen vinden om het meeste uit hun telefoon te halen."

Splashtop 2 Remote Desktop voor Windows Phone 8 is verkrijgbaar in de Microsoft Windows Phone Store. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

