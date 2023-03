Splashtop 2.0 ontvangt LAPTOP Magazine's "Best of 2010 CES" prijs.

DeviceVM's tweede generatie Instant-On Technologie erkend als Beste Software van de 2010 Consumer Electronics Show

San Jose, CA - 11 januari 2010 - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, kondigt aan dat zijn Splashtop™ 2.0 instant-on softwareplatform de "Best of 2010 CES" onderscheiding heeft gekregen van LAPTOP Magazine, en erkend is als de beste software of dienst van de 2010 Consumer Electronics Show. De prijs bevestigt het toenemende belang van instant-on technologie, en versterkt de positie van Splashtop als marktleider, met software die op meer dan 400 producten wereldwijd wordt toegepast.

Splashtop 2.0 werd op 7 januari 2010 geïntroduceerd op de nieuwe Lenovo Ideapad™ S10-3t, een aanraakgevoelige netbook en werd ook door LG gedemonstreerd op de LG X200 en X300 netbooks op CES 2010. Het product van de tweede generatie bouwt voort op de algemeen verkrijgbare klassieke versie van de Splashtop instant-on-omgeving, en voegt een opnieuw ontworpen applicatiedock, aanpassingsmogelijkheden voor eindgebruikers, stijlvolle op het apparaat afgestemde thema's, ondersteuning voor aanraakinterfaces en tal van andere verbeteringen toe.

"We zijn vereerd dat we door LAPTOP Magazine zijn erkend als de beste software voor mobiele apparaten," aldus Mark Lee, medeoprichter en CEO van DeviceVM. "Met al meer dan 30 miljoen exemplaren van Splashtop op de markt hebben we veel geleerd over de evolutie van mobiel computergebruik en de vraag van de consument naar maatwerk en directe toegang tot hun favoriete toepassingen. We streven naar voortdurende innovatie en willen computergebruikers de meest persoonlijke, intuïtieve en veilige instant-on computerervaring bieden die mogelijk is."

LAPTOP's team van redacteuren en schrijvers deed dagelijks verslag van het grootste evenement voor consumententechnologie van het jaar, met blogberichten, foto's en video's over de populairste tentoongestelde producten. Daarvan heeft LAPTOP 16 winnaars geselecteerd voor zijn Best of 2010 CES Awards. De winnaars zijn baanbrekende apparaten, technologieën en toepassingen die hun categorieën herdefiniëren door de vooruitgang van ontwerp en prestaties en tegelijkertijd de gebruikerservaring verbeteren.

