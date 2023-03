Schoolcomputerlabs ontoegankelijk gemaakt door COVID-19 genereren een grotere vraag naar Splashtop software voor Toegang tot Labs op Afstand

Splashtop vergroot klantenbestand onderwijssector met 700% tijdens de zomer

SAN JOSE, Californië, 16 september 2020- Terwijl de COVID-19 pandemie de fysieke toegang tot computerlokalen op universiteiten, hogescholen en K-12 scholen blijft beperken, geven de verkoopcijfers van Splashtop aan dat meer scholen zich wenden tot software voor toegang op afstand als een alternatieve manier om computerlokalen te gebruiken.

In de drie maanden van juni tot augustus zag Splashtop een toename van 700% in het aantal klanten in de onderwijssector - en een meer dan verdrievoudiging van de inkomsten van maand tot maand in die periode - een groei die grotendeels werd aangewakkerd door de wens van academische instellingen om toegang op afstand tot hardware en software van computerlokalen mogelijk te maken.

"Ons team doet elke dag demo's met hogescholen en K-12-districten", zegt Splashtop CEO Mark Lee. "Geografisch gezien hebben onze verkopen in de onderwijssector een trend van het noordoosten van de Verenigde Staten en Canada en meer recentelijk verspreid over de regio's van het middenwesten en de westkust, nu scholen zich voorbereiden op de val van externe of hybride leerscenario's."

Scholen en hogescholen die onlangs Splashtop-producten en -diensten hebben toegepast of meer gelijktijdige gebruikers hebben toegevoegd, variëren van basisscholen en hogescholen tot kunstscholen en Ivy League-universiteiten in 24 staten in de Verenigde Staten en in Canada, Guatemala, El Salvador, Argentinië, Engeland en Schotland.

"Veel scholen die in het begin van de pandemie experimenteerden met onze software voor toegang op afstand, breiden nu de toegang uit naar meer leerlingen en docenten," aldus Lee. "Alleen al in één recente week werden 150.000 gebruikers toegevoegd op scholen in heel Noord-Amerika en Europa. Voor een groeiend aantal scholen is Splashtop een belangrijke levensader geworden voor studenten en docenten die afhankelijk zijn van computerlokaalsoftware."

De verkoop van Splashtop weerspiegelt de aanpassing van het onderwijs aan de realiteit van de pandemie

Steeds meer cursussen op hogescholen, universiteiten en middelbare scholen - van techniek, architectuur en 3D-ontwerp tot muziek, biologie en beeldende kunst - zijn afhankelijk van computer hardware en software.

Gespecialiseerde softwaretoepassingen in computerlokalen - zoals Adobe Creative Suite, met Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver en After Effects; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 en Maya; Avid Media Composer en Pro Tools; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp en SolidWorks - vereisen vaak high-end Mac werkstations.

"Nu, zelfs als studenten geen fysieke toegang kunnen krijgen tot computerlokalen op de campus, kunnen ze Splashtop oplossingen gebruiken om toegang te krijgen tot deze belangrijke bronnen vanuit hun slaapkamer of woonkamerbank, met behulp van laptops, tablets of goedkope Chromebooks," zei Lee.

Brede toepassing van Splashtop-software voor computerlokalen

Gartner, 's werelds toonaangevende onderzoeks- en adviesbedrijf, schreef in een nieuw rapport: " Toegang op afstand tot PC-labs in het hoger onderwijs mogelijk maken ", Stuart Downes, Robert Yanckello, 27 augustus 2020, "Gartner heeft een vervijfvoudiging waargenomen van de vraag tussen januari en juni 2020 van instellingen voor hoger onderwijs die advies zoeken over digitale werkplekinfrastructuur, voornamelijk met betrekking tot externe pc-labtoegang. " Deze observatie houdt ook bij wat Splashtop heeft gezien.

Toen het College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University in Detroit de campus sloot door COVID-19, verloren studenten de toegang tot specifieke, cruciale software die ze nodig hadden voor hun cursussen. Laptops van studenten waren niet krachtig genoeg om de softwaretoepassingen uit te voeren die ze normaal gesproken in computerlokalen zouden gebruiken.

"Studenten kunnen thuis met Splashtop op afstand naar de labsoftware gaan - zelfs met Chromebooks van $200 - en alles werkt voor hen", zegt Chris Gilbert, technisch analist bij Wayne State's CFPCA. "Splashtop is een game-wisselaar voor ons."

Naast universiteiten en hogescholen behandelt Splashtop ook telefoontjes van IT-afdelingen die community colleges ondersteunen, met name die met beroepsopleiding en CTE-lessen (carrière en technisch onderwijs) die zijn opgebouwd rond gespecialiseerde softwareprogramma's die alleen in computerlokalen.

"Faculteiten oriënteren nu veel lessen rond Splashtop omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn," zei Gerald Casey, die op de IT-afdeling werkt voor de CTE-afdeling van Laney College, gevestigd in Oakland, Californië. "Studenten zouden zonder Splashtop hun certificaten en diploma's niet kunnen afronden."

"We zijn nu voorbereid, of er nu studenten binnenkomen of niet", zegt Nicholas Adams, directeur informatietechnologie van het Lenawee (Mich.) Intermediate School District, dat meer dan 20 CTE-programma's biedt voor studenten. “Als we eenmaal uit dit pandemiescenario zijn, moeten studenten misschien om andere redenen thuis blijven. Met Splashtop kunnen we ze op afstand toegang geven. Het opent ook onze labs voor een mogelijk 24-uurs virtueel labscenario dat voorheen niet als een behoefte werd geïdentificeerd. We kunnen studenten de mogelijkheid bieden om altijd en overal toegang te krijgen tot computerlabs. "

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, levert Splashtop Inc. de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor academische instellingen, zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.