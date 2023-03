NTT DATA selecteert Splashtop Business Access voor zijn nieuwe "Virtual Desktop for Smart Devices"-diensten

Splashtop zal bijdragen aan de veranderende werkstijlen van werknemers in de bouw, productie en gezondheidszorg, waar veel gegevens in hoge resolutie worden gebruikt.

TOKYO (PRWEB) 10 april 2018 - Vandaag kondigde Splashtop Inc. aan dat zijn remote desktop service, Splashtop Business Access, is opgenomen als een belangrijk onderdeel van NTT DATA's nieuwe, "Virtual Desktop for Smart Devices" diensten die NTT DATA Inc. (Hoofdkantoor: Koto-ku, Tokio, President & CEO: Toshio Iwamoto) op 1 april 2018 lanceerde.

De nieuwe diensten van NTT DATA "Virtual Desktop for Smart Devices (tabletapparaten en smart phones)" zijn gericht op ondernemingen in sectoren als de bouw, productie en gezondheidszorg, waar werknemers bij hun werk vaak moeten omgaan met gegevens in hoge resolutie. Deze nieuwe diensten stellen werknemers van deze ondernemingen in staat om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van hun pc-desktop op kantoor, zelfs als ze niet op kantoor zijn. Deze diensten bieden gebruikers meer gemak, terwijl ze een veilige omgeving behouden.

Splashtop Business Access heeft functies die een soepele overdracht van video- en beeldgegevens met hoge resolutie mogelijk maken, zelfs over netwerken met suboptimale snelheid, met de hoge beveiliging die ondernemingen nodig hebben. De eigen protocoltechnologieën van Splashtop maken deze functies mogelijk. Met Splashtop Business Access kunnen gebruikers in sectoren als de bouw en productie op afstand toegang krijgen tot gegevensintensieve toepassingen, waaronder CAD-gegevens, op hun slimme apparaten en soepel buiten kantoor communiceren met collega's op hun werkplek zonder gebruik te maken van echte blauwdrukken en tekeningen. Bovendien kunnen gebruikers in de gezondheidszorg röntgenfoto's en MRI-beelden bekijken op hun slimme apparaten, van buiten het kantoor, waardoor ze de tijd om medische beslissingen te nemen kunnen verkorten.

De opname van Splashtop Business Access in NTT DATA's "Virtual Desktop for Smart Device" is mogelijk gemaakt door de MAM-service van Recomot Inc. (hoofdkantoor: Chiyoda-ku, Tokio, president en CEO: Tsuyoshi Togo), een van de verkoopkantoren van Splashtop, met de twee nieuwe diensten van NTT DATA.

NTT DATA en Recomot zullen in 2018 in totaal 2000 Splashtop Business Access-licenties verkopen. NTT DATA is het grootste IT-servicebedrijf in Japan.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.