Nieuwe Splashtop Whiteboard App verandert Windows 8 Tablets en Laptops in een Interactief Whiteboard

De marktleidende Whiteboard app is nu beschikbaar voor Windows 8 Tablets en laptops. Leerkrachten kunnen nu hun PC of Mac bedienen en aantekeningen maken bij de inhoud tegen een fractie van de kosten van dure interactieve whiteboards

29 april 2014 - Redmond, WA en San Jose, CA - Splashtop, Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, en met meer dan een miljoen leerkrachten die Splashtop producten gebruiken, kondigt de beschikbaarheid aan van de nieuwste app voor leerkrachten, Splashtop Whiteboard voor Windows 8 tablets en laptops.

Splashtop Whiteboard is gebouwd bovenop Splashtop Externe Desktop, de baanbrekende app voor externe toegang van het bedrijf en een van de langstlopende betaalde iPad-app in de Apple App Store. Met het nieuwste aanbod kunnen docenten en studenten van hun Windows 8-tablet een interactief whiteboard maken. Door via Wi-Fi verbinding te maken met hun computer in de klas, kunnen ze video-inhoud bekijken met volledig gesynchroniseerde audio, hun favoriete applicaties bedienen en lesinhoud NOTITIES MAKEN , allemaal vanaf hun Windows 8-tablet. Docenten kunnen nu communiceren met studenten aan hun bureau of vanuit alle vier de hoeken van de klas.

"We zijn verheugd om het leren van leerlingen te ondersteunen met de inzet van Splashtop om te bouwen op het technologieplatform van Microsoft," aldus Anthony Salcito, Vice President WW Education bij Microsoft Corp. "Splashtop is een belangrijke partner en ondersteunt onze focus om een positieve impact te hebben op het leren van leerlingen, en onze onderwijsvisie van altijd en overal leren voor iedereen."

"De Windows 8 tablet wordt een krachtig hulpmiddel voor het onderwijs, als aanvulling op bestaande interactieve whiteboards van bedrijven als Promethean en Smart Technologies," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Nu kunnen scholen een stap dichter bij de voltooiing van hun 1:1 initiatieven komen met behulp van de nieuwste Windows 8 tablets."

Windows 8-tablet als interactief whiteboard

Splashtop Whiteboard biedt docenten het volgende:

Neem de controle over Volledige controle over pc- of Mac-toepassingen, zoals Microsoft Office, PowerPoint of Apple Keynote vanaf een Windows 8-tablet Geef les vanuit alle vier de hoeken van de klas - interacteer met leerlingen individueel of als klas door 1:1 controle over de tablets van leerlingen.

Over alles aantekeningen maken Met gebaren tekenen en markeren met verschillende gekleurde en grote pennen, markeerstiften, vormen en tekstgereedschappen over bestaande inhoud of lege, gelijnde of gegraveerde achtergronden. Screenshots maken en opslaan in de galerij voor later gebruik, of ze mailen naar leerlingen, ouders of collega's

De betrokkenheid van de klas vergroten Gebruik de spotlight & schermschaduw tools om de aandacht te richten Klaswerkbladen importeren en delen - een documentcamera is niet nodig Neem de sessie op als video voor latere weergave



De nieuwe Splashtop Whiteboard-app voor Windows 8-tablets en -laptops is verkrijgbaar in de Windows Store. Om de lancering te vieren, bieden we de app aan voor een introductieprijs van $ 9,99 (was $ 19,99) voor elke gebruiker. Er is een video van het Splashtop Whiteboard voor Windows 8 beschikbaar:

Splashtop Whiteboard for Windows 8

Zie hoe Splashtop Whiteboard uw klaslokaal kan transformeren: www.splashtop.com/whiteboard

Lees meer over de volledige reeks Splashtop Education-producten: www.splashtop.com/education

Over Splashtop



Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.