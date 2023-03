Nieuw Splashtop OS nu te downloaden voor consumenten Instant-on leider tekent distributieovereenkomst voor zoekopdrachten met Microsoft, biedt gebruikers onmiddellijke Bing-zoekopdrachten.

30 november 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag de onmiddellijke beschikbaarheid aan van SplashtopR OS (bèta), een lichtgewicht, web-centrisch besturingssysteem geoptimaliseerd voor notebooks en netbooks. Splashtop OS is een browser-gebaseerd "companion OS" dat naast het Windows besturingssysteem kan bestaan. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe wereldwijde distributieovereenkomst aan met Microsoft Corp., waardoor Bing de standaard zoekmachine wordt in de Splashtop familie van producten. Het nieuwe product, gekoppeld aan Bing-technologie, zal de belofte van Instant Search beschikbaar maken voor miljoenen consumenten wereldwijd.

Splashtop OS is ontworpen voor mensen die "op het web leven" en snelle, betrouwbare toegang nodig hebben tot hun favoriete sites en webgebaseerde toepassingen, naast een traditionele Windows-gebaseerde desktopomgeving. Splashtop OS is niet alleen prominent aanwezig met Bing als standaard webzoekmachine, maar levert ook een eenvoudige maar vertrouwde omgeving op basis van Chromium, het open source project achter de Google Chrome browser.

"Wij zijn experts in het krijgen van wat je wilt - en snel!" zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop Inc. "Via onze OEM-branded instant-on producten hebben we al miljoenen pc-gebruikers verslaafd gemaakt aan de snelheid van Splashtop. Met ons downloadbare product willen we de rest van de bevolking bereiken. En nu gaan we, samen met Microsoft, wat zing in web search stoppen."

In tegenstelling tot eerdere Splashtop-producten die white label, voorgeïnstalleerd en gedistribueerd werden op tientallen miljoenen PC's van grote OEM's als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en LG, zal het nieuwe product het Splashtop-merk dragen en direct beschikbaar zijn voor eindgebruikers via een download van de website van het bedrijf. Splashtop OS is gestroomlijnd: het zal buiten de op Chromium gebaseerde browser geen eigen toepassingen bevatten, en start binnen enkele seconden direct op naar een door Bing aangedreven zoekbox.

"We zijn enthousiast over de samenwerking met Splashtop om onze wederzijdse klanten gemakkelijk toegang te geven tot de krachtige tools van Bing die klanten helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen," aldus Jon Tinter, General Manager bij Bing. "Onze twee bedrijven delen een visie voor direct beschikbare, zoekgerichte computerervaringen. We denken dat Bing een natuurlijke aanvulling is op het Splashtop OS en de perfecte manier biedt voor gebruikers om sneller de informatie te vinden die ze nodig hebben om complexe taken uit te voeren en betere beslissingen te nemen."

Een instant-on, browser-centrisch OS laat gebruikers snel naar de inhoud gaan die voor hen van belang is. Gebruikers kunnen een snelle zoekopdracht uitvoeren, een adres vinden, e-mail controleren of hun status op Facebook of Twitter bijwerken zonder in Windows te hoeven opstarten en een webbrowser te starten. In tegenstelling tot Google's Chrome OS, dat naar verwachting voor het eind van het jaar op de markt komt, is Splashtop OS bedoeld als aanvulling op - en niet als vervanging van - Windows als het primaire besturingssysteem voor desktops.

De belangrijkste voordelen zijn:

● Makkelijk - Instant Search, een pre-browser Bing-gebaseerd zoekvak voor snellere zoekopdrachten

● Handig - bevat alle kern plug-ins, zoals Adobe Flash, voorgeïnstalleerd zodat er niets

● Slim - importeert automatisch kritieke instellingen zoals regio, taal, tijd/datum, Wi-Fi netwerken



Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

