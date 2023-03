Linux Foundation benoemt directeur bedrijfsvoering Taiwan

De in Taiwan gevestigde Alex Lu zal makers van consumentenapparatuur en Linux-ontwikkelaars samenbrengen om het platform voor de volgende generatie computers vooruit te helpen.

SAN FRANCISCO - 11 mei 2010 - De Linux Foundation (LF), de non-profit organisatie die de groei van Linux wil versnellen, kondigde vandaag aan dat ze Alex Lu heeft aangesteld als haar nieuwe directeur van Taiwan Operations. Lu zal zijn ervaring in het werken met fabrikanten van consumentenapparatuur in Taiwan gebruiken om de samenwerking bij strategische mobiele initiatieven zoals MeeGo te bevorderen.

"De wereldwijde beweging naar alomtegenwoordig mobiel computergebruik zou niet plaatsvinden zonder de mensen en bedrijven in Taiwan", zegt Jim Zemlin, uitvoerend directeur van The Linux Foundation. "Nieuwe concurrentiedruk en toenemende marktkansen zorgen ervoor dat Taiwanese bedrijven Linux nog meer gaan gebruiken en er is niemand die geschikter is om de samenwerking op Linux in Taiwan te vergemakkelijken dan Alex Lu."

Met initiatieven als Android en MeeGo is Linux volgens schattingen van analisten het snelst groeiende platform voor mobiel computergebruik - op telefoons, laptops, MID's, infotainment apparaten en meer. Vooral Taiwan is een broeinest voor mobiele en embedded ontwikkeling, en er zijn verschillende bedrijven in het land die vandaag de dag hun deelname aan de Linux ontwikkelingsgemeenschap en initiatieven als MeeGo vergroten. Lu's werk zal helpen de inspanningen te concentreren en Linux op PC's en op mobiele en ingebedde computers te bevorderen.

"Taiwan mag dan een klein eiland zijn, maar het heeft een mondiale slagkracht als het gaat om de productie van computers en elektronica," zei Alex Lu, directeur van Taiwan Operations voor The Linux Foundation. "Er is een geweldige kans om technische expertise en marketingkracht te delen tussen de Linux-ontwikkelingsgemeenschap en Taiwanese bedrijven. Ik kijk ernaar uit om deze belangrijke belanghebbenden samen te brengen om Linux vooruit te helpen."

Lu's carrière omvat acht jaar bij Applied Materials en een rol als vice-president of Finance voor de Monte Jade Science and Technology Association, een non-profitorganisatie die zich toelegt op het combineren van hightech-expertise uit de Bay Area en Azië. Lu is ook medeoprichter van DeviceVM en, als senior vice-president van Business Development blijft hij wereldwijd contracten sluiten met toonaangevende OEM's (onder andere Acer, ASUS, Lenovo, LG en Sony), wat Linux tot tientallen miljoenen netbooks, notebooks en desktops leidt. Lu behaalde zijn Bacherlor in Chemical Engineering aan de Tunghai University, Taiwan en MBA aan de Drexel University.

