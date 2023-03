Linux Foundation benoemt directeur Chinese activiteiten

Linux-veteraan Cliff Miller deelt zijn expertise uit Azië-Pacific om gemeenschappen en sectoren in China te verbinden

SAN FRANCISCO - 11 mei 2010 - De Linux Foundation (LF), de non-profit organisatie die de groei van Linux wil versnellen, heeft vandaag aangekondigd Cliff Miller te hebben benoemd tot de nieuwe directeur China Operations. Miller zal samenwerken met bedrijven en gemeenschapsleden in het land om strategische initiatieven zoals MeeGo vooruit te helpen en de samenwerking te vergemakkelijken met exclusieve evenementen, trainingsworkshops en technische werkgroepen.

"China vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de Linux-gemeenschap", zegt Jim Zemlin, uitvoerend directeur van The Linux Foundation. “Chinese bedrijven en Linux-ontwikkelaars helpen bij het bouwen van enkele van de meest innovatieve technologieën van morgen en gebruiken Linux in bedrijven in het hele land. Cliff zal Linux-belanghebbenden in China helpen samenbrengen om het werk van Linux te versnellen.”

Uit een recent onderzoek van Springboard Research en Spiceworks blijkt dat de acceptatie van Linux-servers bij kleine en middelgrote bedrijven (MKB) 25 procent hoger ligt in de regio Azië-Pacific en sneller groeit dan het wereldwijde gemiddelde. Miller zal helpen gebruik te maken van dit momentum en belanghebbenden samen te brengen om het platform in China verder te helpen groeien.

"Het duurt niet lang voordat er meer dan een miljard mensen in China zijn die via mobiele telefoons, pc's en andere apparaten met elkaar in contact komen", aldus Cliff Miller, directeur van China voor The Linux Foundation. “En wat is een betere manier om hun ervaring snel, betrouwbaar en leuk te maken dan met Linux? Ik sta te popelen om een breder Linux-gebruik mogelijk te maken door het principe van geven en nemen te promoten bij Chinese ontwikkelaars, consumenten en bedrijven.”

Miller was medeoprichter van TurboLinux in 1992 en bracht het commerciële Linux naar Japan en China in de jaren negentig. Hij was ook medeoprichter van Mountain View Data in 2000, dat op Linux gebaseerde software voor gegevensopslag en serverprogrammasoftware aan de onderneming leverde. Hij was directeur van Linux International en is de auteur van "The Linux Revolution" (Softbank Publishing 1999). Miller onderhandelde enkele van de eerste commerciële Linux-bundelingsovereenkomsten in de branche met onder meer Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle en Sybase. Tegenwoordig werkt Miller ook als Chief Strategy Officer bij DeviceVM.

