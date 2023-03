Lakeshore IT en Splashtop werken samen om veilige Ed Tech-oplossingen op afstand te bieden aan IT-teams die K-12-scholen ondersteunen.

De cloudgebaseerde onderwijsoplossingen van Splashtop - beschikbaar via Lakeshore IT - stellen IT-afdelingen in staat om computers in de klas en verbonden apparaten vanaf elke locatie te beheren en te ondersteunen, wat leidt tot een betere leerervaring.

SPRING GROVE, Ill. en SAN JOSE, Californië - 17 januari 2022- Lakeshore IT Solutions, een adviserende IT-reseller die K-12 scholen bedient, en Splashtop, een leider in veilige software voor toegang op afstand en ondersteuning, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd. Samen zullen ze hoogwaardige technologische oplossingen leveren aan strategische onderwijsinstellingen die investeren in de toekomst van klaslokalen.

Met de veilige cloud- en on-premise-oplossingen van Splashtop kunnen schooldistricten moeiteloos het afstandsonderwijs in- en uitschakelen, zonder heel veel werk voor de IT-afdeling. IT-teams kunnen de remote access tot virtuele machines en virtuele desktopinfrastructuur (VDI) naadloos vanuit dezelfde applicatie beheren. De faculteit heeft veilig toegang tot schoolcomputers vanaf verschillende apparaten en besturingssystemen. Wanneer ondersteuning nodig is, kunnen helpdeskteams snel en overal on-demand problemen oplossen, zodat scholen zich kunnen aanpassen en wennen aan veranderingen zonder de lessen te verstoren.

"We zijn er trots op samen te werken met Splashtop en hun hoogwaardige onderwijstechnologie aan te bevelen voor IT-helpdeskondersteuning, thuiswerken mogelijk maken en cloud in de klas," aldus Rian Yablun, president bij Lakeshore IT Solutions. "Hun oplossingen passen uitstekend bij een meerderheid van onze K-12 klanten, en de feedback die we hebben ontvangen is uitstekend."

Splashtop for Education verbetert het leren door een in-person ervaring te bieden die leerlingen helpt hun volledige potentieel te bereiken, of het nu in de klas is of toegang tot de bronnen die ze nodig hebben na sluitingstijd. Studenten kunnen labcomputers en gelicentieerde software van Adobe, Autodesk of andere aanbieders gebruiken vanaf hun laptops, iPads, Chromebooks of extra apparaten, zelfs na de laburen. IT-teams kunnen gemakkelijk toegang op afstand plannen voor studenten om het gebruik van labcomputers en dure softwarelicenties te optimaliseren, en ondersteuning bieden aan docenten en studenten die misschien niet op andere locaties aanwezig zijn.

Leraren en leerlingen kunnen Splashtop Mirroring360 gebruiken om interactieve klaservaringen te creëren door hen in staat te stellen inhoud, ideeën en apps te spiegelen op hun persoonlijke apparaat om te delen met de hele klas. Deze samenwerkingstool werkt naadloos samen met tablets, smartphones, computers en Chromebooks om een productieve leeromgeving te creëren waarin leraren zich vrij door hun klaslokalen kunnen bewegen en effectief met hun leerlingen kunnen samenwerken.

"Nu flexibele werkplekken overal ter wereld de norm worden, hebben scholen technologie nodig die de productiviteit verhoogt, thuiswerken mogelijk maakt en het leven van studenten, docenten en IT-professionals gemakkelijker maakt", zegt Justin Windsor, Channel Chief van Splashtop voor Amerika. “Splashtop biedt samenwerkingstools voor klassen en remote access-oplossingen die gebruiksvriendelijk zijn voor technische en niet-technische doelgroepen. Ze zijn eenvoudig te implementeren, gemakkelijk te ondersteunen en te beschermen tegen de kwetsbaarheden die vaak worden misbruikt door cybercriminelen.”

Het platform van Splashtop is beschikbaar via Lakeshore IT Solutions. Neem voor meer informatie contact op met Lakeshore IT op (888) 700-2788 of sales@lakeshoreit.com.

Over Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT is een Value-Added Reseller (VAR) gevestigd in Spring Grove, Illinois die gespecialiseerd is in het leveren van adviserende IT-diensten en ondersteuning aan het K-12 onderwijs. Lakeshore IT werd in 2016 opgericht door Rian Yablun na meer dan 15 jaar in de IT-industrie, met als doel IT-oplossingen te bieden aan klanten met de uitzonderlijke service en ondersteuning die ze verdienen. Lakeshore IT streeft ernaar een one stop shop te zijn voor alle klanten, of het nu gaat om producten of diensten. Bezoek ons op www.lakeshoreit.com.

Over Splashtop

Splashtop levert veilige software voor toegang op afstand en IT-ondersteuning op afstand voor ondernemingen, onderwijs, overheid, MKB, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. De cloudgebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren oplossingen op afstand worden gebruikt door meer dan 30 miljoen klanten, waaronder 85% van de Fortune 500, en hebben een 93 Net Promoter Score (NPS) verdiend. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.