Japan's op één na grootste mobiele provider KDDI migreert meer dan 5k GoToMyPC-klanten naar Splashtop Business

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.