Japan's op één na grootste mobiele provider KDDI migreert meer dan 5k GoToMyPC-klanten naar Splashtop Business
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
- KDDI heeft Splashtop gekozen om GoToMyPC te vervangen als hun Remote Desktop Access Provider en heeft meer dan 5.000 klanten naar Splashtop Business gemigreerd.
San Jose, CA, 30 april 2018 - De KDDI Corporation (hoofdkantoor: Chiyoda, Tokio, Japan), de op één na grootste mobiele carrier van Japan, heeft onlangs Splashtop geselecteerd als hun nieuwe remote access provider en meer dan 5.000 GoToMyPC-klanten naar Splashtop gemigreerd. De KDDI Corporation kondigde onlangs aan hun klanten aan dat ze na drie jaar zouden stoppen met het aanbieden van GoToMyPC en in plaats daarvan Splashtop Business zouden gaan aanbieden.
KDDI, met een klantenbestand van meer dan 50 miljoen abonnees, biedt mobiele cellulaire diensten en ISP-netwerk- en oplossingsdiensten aan hun wereldwijde klantenbestand. In 2013 begon KDDI GoToMyPC aan te bieden aan hun klanten om hen een manier te geven om op afstand toegang te krijgen tot computers zonder een server te hoeven bouwen, hardware aan te schaffen of het netwerkbeleid te veranderen. Maar na het krijgen van feedback van klanten en een aanvullende productbeoordeling, selecteerde KDDI begin 2017 Splashtop Business om GoToMyPC te vervangen.
Splashtop Business is een best-in-class oplossing voor toegang op afstand die bekend staat als marktleider op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid en beveiliging. Door Splashtop Business aan te bieden, heeft KDDI hun klanten de mogelijkheid gegeven om vanaf elk ander apparaat, waar ook ter wereld, in realtime toegang te krijgen tot hun werkcomputers met snelle verbindingen en hoge-definitiekwaliteit en -geluid. Splashtop staat ook bekend om een betrouwbare wereldwijde infrastructuur die gemakkelijk schaalbaar is, en dat is de reden waarom mobiele carriers de voorkeur geven aan Splashtop wanneer ze op zoek zijn naar een oplossing voor toegang op afstand voor hun klanten.
De opname van Splashtop Business in het productaanbod van KDDI heeft ervoor gezorgd dat KDDI hun klanten betrouwbare toegang op afstand kan bieden. KDDI heeft hun voormalige GoToMyPC klanten gemigreerd naar Splashtop en zal Splashtop Business in de toekomst blijven aanbieden aan nieuwe klanten.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen vanaf elk apparaat en overal toegang tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen naar veel verschillende devices tegelijk mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.