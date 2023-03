Japan's grootste mobiele provider NTT DOCOMO verkoopt meer dan 10.000 stoelen van Splashtop Business

Splashtop Business, een oplossing voor toegang op afstand, is een van de bestverkopende apps van NTT DOCOMO sinds NTT DOCOMO vier jaar geleden een partner van Splashtop werd

San Jose, Californië 15 mei 2018

Splashtop Inc kondigde vandaag aan dat NTT DOCOMO, Inc (Hoofdkantoor: Chiyoda, Tokyo, Japan), de grootste mobiele provider in Japan, onlangs meer dan 10.000 Splashtop Business abonnementen heeft doorverkocht. NTT DOCOMO werkte in 2014 samen met Splashtop om de app voor toegang op afstand toe te voegen aan hun lijn bedrijfsapps.

NTT DOCOMO is de grootste mobiele provider van Japan, met meer dan 75 miljoen abonnees. Naast het aanbieden van telecommunicatie- en internetoplossingen voor persoonlijke gebruikers en bedrijven, biedt NTT DOCOMO ook veel zakelijke oplossingen en apps zoals sms-broadcasting, opslag / delen van bestanden en webconferenties. In 2014 werkte NTT DOCOMO samen met Splashtop om de bekroonde Remote Access-oplossing van Splashtop naar de klanten van NTT DOCOMO te brengen. Sinds de Splashtop Business-app beschikbaar werd gesteld via NTT DOCOMO, werden er meer dan 10.000 licenties verkocht en is het een van de best verkochte zakelijke apps van NTT DOCOMO geworden.

Splashtop Business is een hoogwaardige oplossing voor toegang op afstand waarmee gebruikers overal, op elk moment en vanaf elk apparaat toegang hebben tot hun computers. Splashtop werd door NTT DOCOMO gekozen om een toepassing voor toegang op afstand te leveren vanwege zijn betrouwbare, veilige en snelle engine die HD-sessies in real-time levert. Splashtop heeft ook een betrouwbare wereldwijde infrastructuur die gemakkelijk schaalbaar is, wat de reden is waarom mobiele carriers over de hele wereld Splashtop verkiezen bij het kiezen van een oplossing voor toegang op afstand.Door Splashtop Business op te nemen in hun lijst van producten en diensten, heeft NTT DOCOMO de beste toegang tot externe desktops in hun grote klantenbestand in Japan.