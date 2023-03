DeviceVM breidt uit naar de volgende generatie apparaten en introduceert Splashtop MeeGo Remix

Met Splashtop MeeGo Remix richt DeviceVM zich op handheld tablets, smartphones, web-connected TV's en infotainmentsystemen in voertuigen.

Computex, Taipei, Taiwan - 1 juni 2010 - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on-computing, kondigt vandaag plannen aan om Splashtop™ MeeGo Remix te leveren, een verbeterde versie van het bekroonde Splashtop instant-on softwareplatform dat al op miljoenen apparaten wereldwijd wordt geleverd. Het nieuwe aanbod is gebaseerd op het MeeGo v1.0 platform, dat Intel's Moblin™ en Nokia's Maemo open source projecten combineert tot een gemeenschappelijk op Linux gebaseerd besturingssysteem dat wordt gehost door de Linux Foundation.

Splashtop MeeGo Remix biedt dezelfde kernvoordelen die Splashtop tot 's werelds populairste instant-on platform hebben gemaakt onder toonaangevende OEM's van PC's en eindgebruikers: seconden om op te starten, een zeer aanpasbare interface en een robuust beveiligingsmodel. Naast directe toegang tot de voorgeïnstalleerde native toepassingen en toegang met één klik tot populaire webapps, kunnen nu ook toepassingen van derden voor Splashtop worden ontwikkeld. Dit is niet alleen goed voor ontwikkelaars, maar ook voor eindgebruikers.

Splashtop MeeGo Remix breidt het marktsucces van Splashtop verder uit dan netbooks en notebooks van toonaangevende pc-fabrikanten zoals Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony en andere, en wordt ook beschikbaar op andere apparaten, waaronder smartphones, tv's en infotainment-apparaten in voertuigen die naar verwachting eind 2010 op de markt zullen komen.

"We zijn verheugd dat DeviceVM het MeeGo-platform heeft omarmd en geloven dat Splashtop MeeGo Remix de groei van een ecosysteem van applicatieontwikkelaars achter MeeGo zal versnellen," aldus Jim Zemlin, uitvoerend directeur van de Linux Foundation. "Met zijn brede basis van OEM-klanten is DeviceVM goed gepositioneerd om dit nieuwe platform enthousiast te maken. Door nauw samen te werken met DeviceVM willen we de toepassing van Linux op honderden miljoenen nieuwe apparaten in de komende jaren bevorderen."

"Sinds de lancering van Splashtop in 2007 hebben we duizenden verzoeken ontvangen van app- en contentontwikkelaars om een software development kit [SDK] te leveren", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van DeviceVM. "Door te kiezen voor een open, consistent MeeGo-platform en nauw samen te werken met Linux Foundation aan upstream-projecten, stellen we onze instant-on-omgeving van Splashtop open voor de rijke apps van derden die onze klanten willen."

"Het MeeGo-softwareplatform is ontworpen om de time-to-market te versnellen en de complexiteit te verlagen voor OEM's die zich richten op meerdere apparaatsegmenten," aldus Doug Fisher, vice-president van de Software and Services Group en general manager van de Systems Software Division bij Intel Corporation. "Nu innovatieve producten als Splashtop MeeGo Remix van DeviceVM beschikbaar zijn voor apparaten met een Intel® Atom™ processor, kunnen consumenten zich verheugen op snelle toegang tot hun favoriete online activiteiten."

DeviceVM presenteert Splashtop MeeGo Remix dat op verschillende apparaten draait op Computex 2010. Splashtop MeeGo Remix is vandaag ook beschikbaar als evaluatieversie voor PC OEM-partners. Nieuwe producten met Splashtop MeeGo Remix worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010 beschikbaar.

Over Splashtop

Splashtop is het bekroonde instant-on platform dat de persoonlijke computerervaring verbetert. Met Splashtop kunnen gebruikers seconden na het aanzetten van hun pc zoeken en surfen op het web, toegang krijgen tot e-mail en chatten met vrienden. Splashtop is momenteel beschikbaar op meer dan 30 miljoen pc's in 400 modellen netbooks, notebooks, moederborden en desktops van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Over DeviceVM

DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de top 50 bedrijven om in de gaten te houden. Met zijn instant-on Splashtop product verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei.

Over het MeeGo-project

Het MeeGo project combineert de Moblin™- en Nokia's Maemo projecten van Intel in één op Linux gebaseerd, open source softwareplatform voor de volgende generatie computerapparatuur. Het MeeGo-softwareplatform is ontworpen om ontwikkelaars het breedste scala aan apparaatsegmenten te bieden waarop ze zich kunnen richten voor hun toepassingen, zoals netbooks en eenvoudige desktops, draagbare computer- en communicatiedevices, infotainmentapparatuur in auto's, smart-tv's, smartphones en meer - allemaal met behulp van een uniforme set API's op basis van Qt. Voor consumenten biedt MeeGo innovatieve software-ervaringen die ze van apparaat naar apparaat kunnen meenemen. Het MeeGo-project wordt gehost door de Linux Foundation.

Perscontact:

Het Splashtop PR-team