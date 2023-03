SAN JOSE, CA - 9 januari 2010 - DeviceVM, een particulier softwarebedrijf dat Splashtop™ aanbiedt, een bekroond instant-on softwareplatform, kondigde vandaag aan dat het een vordering wegens octrooi-inbreuk heeft ingediend tegen Phoenix Technologies Ltd. (Nasq: PTEC). (Nasdaq: PTEC) in de United States District Court voor het Northern District van Californië. De patentclaim is gebaseerd op de vaststelling van DeviceVM dat het HyperSpace™-product van Phoenix inbreuk maakt op een patent van DeviceVM voor een "mechanisme voor het intuïtief oproepen van een of meer hulpprogramma's tijdens het opstartproces van een computer". DeviceVM vordert onder meer schadevergoeding voor de inbreuk van Phoenix en een verbod voor Phoenix om Hyperspace™-producten te maken, te gebruiken, aan te bieden, in licentie te geven en/of te verkopen.



De patentclaimsupplementen van DeviceVM beweren dat DeviceVM vorige maand een aanvraag bij Phoenix heeft ingediend wegens oneerlijke concurrentie, valse advertenties en schendingen van de Lanham Act in verband met de HyperSpace™-producten van Phoenix. Die beweringen zijn dat Phoenix, hoewel ze financiële verliezen leden, geen klanten aantrok en achterbleef bij haar concurrentie op de markt, een campagne begon om de media, computerfabrikanten en investeerders te misleiden over de slechte acceptatie van HyperSpace™ in de pc-industrie. De patentclaim van DeviceVM ondersteunt haar eerdere claims en biedt een aparte en aanvullende basis voor DeviceVM om verlichting te krijgen tegen Phoenix in de rechtszaak.

Over Splashtop

Splashtop is het bekroonde instant-on platform dat de persoonlijke computerervaring verbetert. Met Splashtop kunnen gebruikers seconden na het aanzetten van hun pc zoeken en surfen op het web, toegang krijgen tot e-mail en chatten met vrienden. Splashtop is momenteel beschikbaar op meer dan 30 miljoen pc's in 400 modellen netbooks, notebooks, moederborden en desktops van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Over DeviceVM

DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de top 50 bedrijven om in de gaten te houden. Met zijn instant-on Splashtop product verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei.

