DeviceVM lost geschillen met Phoenix Technologies op

San Jose, CA. - 25 mei 2010 - DeviceVM, Inc., de leider in instant-on OS-platform producten, en Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), de wereldwijde leider in kernsysteemsoftware, hebben vandaag aangekondigd dat de partijen het geschil in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië met de naam Phoenix Technologies Ltd. tegen DeviceVM, Inc. en Benedict Chong (zaak nr. C09-04697) hebben opgelost en geschikt. De voorwaarden van de schikking zijn vertrouwelijk en alle vorderingen en tegenvorderingen zullen met vooroordeel worden afgewezen.

Over DeviceVM

DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de 50 beste bedrijven om in de gaten te houden. Met zijn instant-on Splashtop-product verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar: www.splashtop.com

Perscontact:

Splashtop PR Team