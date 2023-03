DeviceVM, Inc. wordt officieel Splashtop Inc.

Wereldwijd leider in Instant-on Computing verandert bedrijfsnaam om de groeiende bekendheid en erkenning van het Splashtop-merk weer te geven.

22 oktober 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in instant-on computing, heeft vandaag officieel aangekondigd dat het de naam van het bedrijf heeft veranderd van DeviceVM, Inc. Met de uitbreiding van de Splashtop productlijn met Splashtop Remote, een hooggewaardeerde productiviteitstoepassing voor de iPad, heeft het bedrijf de groeiende bekendheid en vertrouwdheid van het Splashtop merk omarmd en ervoor gekozen de naam van het bedrijf wettelijk te wijzigen in Splashtop Inc.

"Gevoed door het groeiende momentum van onze Splashtop familie van producten in de markt, zijn we verheugd om onze bedrijfsnaam te veranderen in Splashtop Inc," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop Inc. "We blijven innovatieve softwareproducten leveren die zowel onze grootste klanten als consumenten verrukken, en geloven dat de naam Splashtop de belofte om gebruikers van onze software sneller dan ooit bij de informatie te brengen die ze nodig hebben, beter weergeeft."

Sinds de oprichting als een particulier softwarebedrijf in 2006, is het bedrijf gegroeid van de basis in San Jose tot ontwikkelingscentra in Azië. Het bedrijf introduceerde voor het eerst zijn bekroonde Splashtop-platform in 2007 en heeft zijn klantenbestand uitgebreid met grote pc-OEM's zoals Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Het bedrijf wordt ondersteund door bekende durfkapitalisten, waaronder Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA en ontving in juni 2010 onlangs een strategische investering van $10 miljoen van SAP Ventures, een divisie van SAP AG.

Over Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (voorheen DeviceVM, Inc.) is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de top 50 bedrijven om in de gaten te houden. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Met de bekroonde Splashtop-familie verbetert het bedrijf de dagelijkse computerervaring door snelle en gemakkelijke toegang te bieden tot de informatie die gebruikers belangrijk vinden. Het vlaggenschip Splashtop, dat voor het eerst werd geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers genieten van de volledige Windows-ervaring vanaf hun iPad of ander mobiel apparaat, terwijl ze weg zijn van hun pc.

Splashtop-producten zijn momenteel beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2010 CES" van Laptop Magazine. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com

