DeviceVM gaat MeeGo-compliant met hun populaire Splashtop-product

Splashtop Platform biedt ontwikkelaars van MeeGo-toepassingen een groter bereik

SEPTEMBER 14, 2010 - San Francisco, CA - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, gaf vandaag een voorproefje van de volgende generatie van zijn bekroonde Splashtop instant-on platform op het Intel Developer's Forum in San Francisco. Het vlaggenschip Splashtop product is al geleverd op miljoenen notebooks en netbooks wereldwijd van toonaangevende PC OEM's waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony en anderen. Het bedrijf is nu van plan een MeeGo-conforme versie van het populaire companion OS aan te bieden aan alle bestaande OEM-klanten, terwijl huidige gebruikers van systemen met Splashtop kunnen profiteren van een naadloze upgrade in de eerste helft van 2011.

Door MeeGo te omarmen als basis voor Splashtop hebben ontwikkelaars van toepassingen de mogelijkheid hun software te verspreiden onder miljoenen potentiële gebruikers, wat leidt tot een grotere adoptie van het MeeGo-platform. DeviceVM zal ook overwegen populaire toepassingen vooraf te bundelen, samen met de distributie van de op MeeGo gebaseerde Splashtop. Met de overgang naar een MeeGo-gebaseerd platform zullen gebruikers nu honderden apps kunnen downloaden, installeren en draaien die momenteel beschikbaar zijn via het Intel AppUp Center.

"Sinds de lancering van Splashtop eind 2007 hebben we duizenden verzoeken ontvangen van toepassingsontwikkelaars om een SDK uit te brengen," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van DeviceVM. "Door MeeGo te omarmen en Splashtop volledig in overeenstemming te brengen met de specificaties van de Linux Foundation, stellen we Splashtop in feite open voor ontwikkelaars om hoogwaardige toepassingen te leveren aan een publiek van verschillende computers."

"MeeGo is gebouwd om compatibiliteit en ontwikkelingsgemak te ondersteunen op meerdere Intel ® Atom™ gebaseerde platforms", zegt Doug Fisher, vice president van de Software and Services Group en general manager van de Systems Software Division bij Intel Corporation. "DeviceVM brengt een innovatief product uit en hun adoptie van MeeGo opent nieuwe marktkansen voor meerdere apparaatvormfactoren - en dat is precies de bedoeling van MeeGo."

DeviceVM is een actieve Linux-voorstander, en kondigde eerder dit jaar de verkiezing aan van CEO en mede-oprichter Mark Lee in de Raad van Bestuur van de Linux Foundation. Cliff Miller uit Beijing, Chief Strategy Officer bij DeviceVM, is ook benoemd tot directeur China van de Stichting. Deze benoemingen erkennen de belangrijke rol die DeviceVM de afgelopen jaren heeft gespeeld bij de verspreiding van Splashtop.

Demonstraties van het nieuwe op Meego gebaseerde Splashtop product zijn tijdens de show tot en met 15 september te zien op de DeviceVM stand als onderdeel van de MeeGo Community Technology Showcase, Booth # 112 in Moscone Center West.

Beschikbaarheid

De op MeeGo gebaseerde Splashtop wordt al beschikbaar gesteld aan vooraanstaande PC OEM's die Splashtop momenteel op een reeks apparaattypen leveren. Consumenten en commerciële eindgebruikers kunnen in de eerste helft van 2011 upgraden naar de nieuwe Splashtop.

Over het MeeGo-project

Het MeeGo project combineert de Moblin™- en Nokia's Maemo projecten van Intel in één op Linux gebaseerd, open source softwareplatform voor de volgende generatie computerapparatuur. Het MeeGo-softwareplatform is ontworpen om ontwikkelaars het breedste scala aan apparaatsegmenten te bieden waarop ze zich kunnen richten voor hun toepassingen, zoals netbooks en eenvoudige desktops, draagbare computer- en communicatiedevices, infotainmentapparatuur in auto's, smart-tv's, smartphones en meer - allemaal met behulp van een uniforme set API's op basis van Qt. Voor consumenten biedt MeeGo innovatieve software-ervaringen die ze van apparaat naar apparaat kunnen meenemen. Het MeeGo-project wordt gehost door de Linux Foundation.

Over Splashtop

Splashtop is een productfamilie die de computerervaring verbetert en snelle en gemakkelijke toegang biedt tot de informatie die gebruikers nodig hebben. Het bekendste Splashtop-product, dat voor het eerst werd gelanceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers in enkele seconden verbinding kunnen maken met het internet, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers genieten van de volledige Windows-ervaring vanaf hun iPad of een ander mobiel apparaat, ook wanneer ze niet achter hun Windows-pc zitten. Gebruikers kunnen het bureaublad van hun thuis- of kantoorcomputer zien en bedienen, video's bekijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot alle bestanden en programma's en zelfs op afstand games spelen.

Splashtop-producten zijn momenteel beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Over DeviceVM



DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones uitgekozen als een van de 50 beste meest veelbelovende bedrijven. Met bekroonde productfamilie verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en heeft kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei.

Perscontact:

