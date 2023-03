DeviceVM medeoprichter en CEO Mark Lee gekozen in de Raad van Bestuur van de Linux Foundation

DeviceVM stimuleert de verspreiding van Linux op meer dan 30 miljoen pc's; het bedrijf zal ook het open-source MeeGo-project van de Linux Foundation ondersteunen.

San Jose, CA - 30 maart 2010 - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, kondigde vandaag de verkiezing aan van mede-oprichter en CEO Mark Lee in de Raad van Bestuur van de Linux Foundation. Deze benoeming erkent de belangrijke rol die de heer Lee en DeviceVM hebben gespeeld bij de verspreiding van Splashtop, de op Linux gebaseerde instant-on omgeving over 30 miljoen PC's in het afgelopen jaar. DeviceVM levert al op meer dan 400 modellen netbooks, notebooks, moederborden en desktop PC's en verwacht dat zijn software eind 2010 op 100 miljoen apparaten zal zijn geïnstalleerd.

De Linux Foundation wil Linux promoten, beschermen en standaardiseren, en is toegewijd aan het versnellen van de groei en het begrip van het Linux platform. De heer Lee zal toetreden tot het bestuur met industrieleiders van AMD, Bank of America, Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Motorola, NEC, NetApp, Novell, Oracle en Texas Instruments. De officiële benoeming vindt plaats tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van de stichting die samenvalt met de 4e jaarlijkse Linux Foundation Collaboration Summit in San Francisco, CA, 14-16 april.

"Het is een ware eer om verkozen te zijn om toe te treden tot zo'n voorname groep technologieleiders. Als lid van het bestuur van de Linux Foundation kijk ik uit naar de voortzetting van ons werk om Linux in nieuwe en opwindende richtingen te brengen," zei Mark Lee, medeoprichter en CEO van DeviceVM. "Nu het gebruik van Linux in zowel de consumentenelektronica als de pc-industrie toeneemt, ben ik vastbesloten de ongelooflijke groei en het potentieel van dit open platform te cultiveren."

"Mark en DeviceVM zijn van vitaal belang geweest om de kracht van Linux te benadrukken en onder de aandacht te brengen," aldus Jim Zemlin, uitvoerend directeur van de Linux Foundation. "Mark brengt uitgebreide kennis van het Linux platform met zich mee en zal een ongelooflijke aanwinst zijn voor ons bestuur."

DeviceVM is ook verheugd hun ondersteuning en adoptie van het MeeGo softwareplatform aan te kondigen. MeeGo is een open source Linux project dat het Moblin project, geleid door Intel en de Linux Foundation, en Maemo, geleid door Nokia, samenbrengt. Kijk voor meer informatie op: http://meego.com/

