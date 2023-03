DeviceVM brengt volledige Windows-ervaring naar de iPad met het Splashtop Remote Product

DeviceVM breidt Splashtop-productfamilie uit; Splashtop Remote eerste iPad-app om Windows op afstand te bedienen, inclusief video en audio

27 augustus 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van Splashtop Remote voor de iPad. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers moeiteloos hun pc benaderen en bedienen, en Windows volledig ervaren op afstand via een iPad. Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve pc-ervaring op afstand, met volledige realtime video- en audiomogelijkheden. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers films kijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot alle Windows bestanden en toepassingen, en zelfs PC en Flash games op afstand spelen.

“Tablets en andere mobiele apparaten zijn geweldig om content te gebruiken en werken goed samen met de pc. Maar naarmate de populariteit van deze apparaten toeneemt, raakt de computerervaring steeds meer gefragmenteerd”, zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van DeviceVM. "Splashtop Remote brengt de volledige Windows-computerervaring naar andere soorten apparaten, te beginnen met iPad, en overbrugt de kloof tussen verschillende platforms."

Met Splashtop Remote kunnen gebruikers hun iPad gebruiken om:

Video's te bekijken en muziek af te spelen die op hun pc is opgeslagen, of dit nu in iTunes®, Windows® Media Player of een ander formaat is;

Pc- en Flash-games te spelen, zoals Bloons™ of Bejeweled™

Te werken aan Microsoft Office-documenten, waaronder Word, Excel en PowerPoint, en Microsoft Outlook te openen

Alle bestanden en documenten te openen die u op de pc kunt bekijken

De pc volledig op afstand te besturen

Splashtop Remote voor iPad is vandaag verkrijgbaar in de Apple App Store. De normale prijs is $19,99, met een speciale introductieprijs voor een beperkte tijd na de lancering.

https://www.splashtop.com/remote

Over Splashtop



Splashtop-producten zijn momenteel beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2010 CES" van Laptop Magazine. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com

Over DeviceVM



Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com/remote

https://www.splashtop.com