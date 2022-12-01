DeviceVM brengt volledige Windows-ervaring naar de iPad met het Splashtop Remote Product
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
DeviceVM breidt Splashtop-productfamilie uit; Splashtop Remote eerste iPad-app om Windows op afstand te bedienen, inclusief video en audio
27 augustus 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van Splashtop Remote voor de iPad. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers moeiteloos hun pc benaderen en bedienen, en Windows volledig ervaren op afstand via een iPad. Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve pc-ervaring op afstand, met volledige realtime video- en audiomogelijkheden. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers films kijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot alle Windows bestanden en toepassingen, en zelfs PC en Flash games op afstand spelen.
“Tablets en andere mobiele apparaten zijn geweldig om content te gebruiken en werken goed samen met de pc. Maar naarmate de populariteit van deze apparaten toeneemt, raakt de computerervaring steeds meer gefragmenteerd”, zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van DeviceVM. "Splashtop Remote brengt de volledige Windows-computerervaring naar andere soorten apparaten, te beginnen met iPad, en overbrugt de kloof tussen verschillende platforms."
Met Splashtop Remote kunnen gebruikers hun iPad gebruiken om:
Video's te bekijken en muziek af te spelen die op hun pc is opgeslagen, of dit nu in iTunes®, Windows® Media Player of een ander formaat is;
Pc- en Flash-games te spelen, zoals Bloons™ of Bejeweled™
Te werken aan Microsoft Office-documenten, waaronder Word, Excel en PowerPoint, en Microsoft Outlook te openen
Alle bestanden en documenten te openen die u op de pc kunt bekijken
De pc volledig op afstand te besturen
Splashtop Remote voor iPad is vandaag verkrijgbaar in de Apple App Store. De normale prijs is $19,99, met een speciale introductieprijs voor een beperkte tijd na de lancering.
Splashtop Remote maakt verbinding met elk Windows 7, Windows Vista of Windows XP besturingssysteem. Splashtop Remote bestaat uit twee componenten: een applicatie die op de iPad draait, en een applicatie die op de PC draait. De iPad maakt via elk netwerk verbinding met de pc. Ga voor meer informatie over Splashtop Remote naar: https://www.splashtop.com/remote
Over Splashtop
Splashtop is een familie van producten die de computerervaring verbeteren en snelle en gemakkelijke toegang bieden tot de informatie die gebruikers belangrijk vinden. Het vlaggenschip Splashtop, dat in 2007 werd geïntroduceerd, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers genieten van de volledige Windows-ervaring vanaf hun iPad of ander mobiel apparaat, terwijl ze weg zijn van hun Windows-pc. Gebruikers kunnen het bureaublad van hun thuis- of kantoorcomputer zien en bedienen, video's bekijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot alle bestanden en programma's, en zelfs op afstand spelletjes spelen.
Splashtop-producten zijn momenteel beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2010 CES" van Laptop Magazine. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com
Over DeviceVM
DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de top 50 bedrijven om in de gaten te houden. Met de bekroonde Splashtop familie van producten verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop afstandsbediening: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop home: https://www.splashtop.com