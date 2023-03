DeviceVM kondigt strategische investering aan van $10 miljoen onder leiding van SAP Ventures

Nieuwe financiering zal de bedrijfsactiviteiten van DeviceVM voor bestaande mobiele pc's uitbreiden en de bekroonde technologie van Splashtop leveren op nieuwe mobiele apparaten.

2 juni 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, de wereldwijde leider in instant-on computing, heeft vandaag een strategische investering van 10 miljoen dollar aangekondigd, geleid door SAP Ventures, een divisie van SAP AG. Tot de huidige durfkapitaalinvesteerders die ook deelnemen aan de ronde behoren Storm Ventures, DFJ Dragon en New Enterprise Associates (NEA).

"De consumerization van IT creëert nieuwe uitdagingen voor bedrijven overal," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van DeviceVM. "Werknemers willen onderweg hun mobiele apparaat naar keuze gebruiken. Deze nieuwe ronde, geleid door SAP Ventures, versnelt onze plannen om deze nieuwe generatie mobiele internetapparaten (van netbooks tot smartphones) "enterprise-ready" te maken door IT in staat te stellen ze beter te ondersteunen binnen het bestaande beheer- en beveiligingsbeleid."

De extra financiering zal worden gebruikt om de groei van DeviceVM's bekroonde instant-on platform, Splashtop™, verder te stimuleren in de zakelijke mobiele markt. Het Splashtop instant-on platform, dat door de meeste grote pc-leveranciers op hun apparaten voor de mobiele zakelijke gebruiker is voorgeïnstalleerd, voorziet in de behoeften van de "road warriors" van een onderneming door Citrix en VMware clients te integreren voor veilige, directe toegang tot gevirtualiseerde desktops en toepassingen op afstand, waardoor het risico van gegevensdiefstal afneemt.

"We zijn verheugd om de investering in DeviceVM te leiden om zijn groei en uitbreiding te ondersteunen om enterprise-class, instant-on platforms te leveren voor de mobiele bedrijfsmarkten," zei Jai Das, partner bij SAP Ventures. "Veilige toegang op afstand tot bedrijfsgegevens vanaf meerdere apparaten is van het grootste belang voor de steeds mobielere beroepsbevolking van tegenwoordig."

DeviceVM levert aangepaste versies van Splashtop voor de algemene mobiele werknemer om directe verbinding met Outlook e-mail, agenda, contactpersonen en taken te ondersteunen, evenals het bekijken en bewerken van Microsoft Office 2003, 2007 en 2010 documenten. Alle versies bieden onmiddellijke productiviteit zonder dat je Windows hoeft op te starten. Leveranciers die deze functies aanbieden zijn onder meer Acer, Dell en HP.

DeviceVM verwacht aan het eind van het kalenderjaar 2010 winstgevend te zijn.

