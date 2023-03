DeviceVM kondigt Splashtop 2.0 aan, 's werelds eerste aanpasbare Instant-On besturingssysteem

Technologie van de volgende generatie biedt ook 3G- en aanraakondersteuning, direct zoeken en een slimmer startscherm



LAS VEGAS, NV - 7 januari 2010 - Tijdens de Consumer Electronics Show 2010 heeft DeviceVM, de in San Jose, CA gevestigde leider in instant-on computing, officieel de beschikbaarheid aangekondigd van Splashtop™ 2.0, de volgende generatie van zijn bekroonde softwareplatform. Met het nieuwe aanbod stelt DeviceVM consumenten in staat hun instant-on computerervaring volledig af te stemmen op hun dagelijkse computerbehoeften via een eenvoudig aanpasbaar snelstartdock dat zowel webgebaseerde als lokale toepassingen bevat. De introductie van het nieuwe product betekent een belangrijke stap voorwaarts in het leveren van meer flexibiliteit, verbeterde connectiviteit en onmiddellijke bevrediging voor consumenten.

De aankondiging van vandaag volgt op de introductie van de nieuwe Lenovo Ideapad S10-3t, een aanraakgevoelige netbook met QuickStart ™, de eerste openbaar beschikbare implementatie van het nieuwe Splashtop-product. Het verbeterde gebruiksgemak en de eenvoudige aanpassingsfuncties van Splashtop 2.0 zijn direct beschikbaar binnen enkele seconden na het inschakelen van het apparaat.

"Door tot nu toe meer dan 30 miljoen apparaten met Splashtop-functie te hebben geleverd, hebben we geleerd hoe we waarde kunnen bieden aan OEM-partners die hun notebook- en netbook-producten willen differentiëren met Instant-on-technologie", aldus Mark Lee, CEO van DeviceVM. “Maar we hebben ook veel geleerd van onze groeiende gebruikersbasis. Met de introductie van Splashtop 2.0, voortbouwend op ons aanvankelijke succes door het leveren van een gestroomlijnd, aanpasbaar, consumentgericht product dat gebruikers elke dag zullen opzoeken, personaliseren en blijven gebruiken. ”

DeviceVM zet zich in om samen te werken met toonaangevende technologiepartners in verschillende bedrijfstakken, zodat consumenten snel toegang hebben tot internet en belangrijke softwaretoepassingen zonder het hoofdbesturingssysteem van hun computer op te starten. Met Splashtop 2.0 is internettoegang eenvoudig via DSL, Wifi of 3G (indien ingeschakeld), waardoor direct computergebruik overal mogelijk is. De nieuwe versie van Splashtop is ook de eerste met aanraakfunctie en is geoptimaliseerd om nog sneller te zijn dan voorheen, waarbij services worden gecombineerd tot één slim startscherm dat binnen enkele seconden na het opstarten beschikbaar is. Opvallende nieuwe functies zijn onder meer:

Herontworpen applicatiedock - een zeer configureerbaar snelstartdock combineert lokale toepassingen met webapps om het internet binnen handbereik te brengen - gewoon klikken (of aanraken) en gaan.

Customization Wizard - met de nieuwe drag-n-drop tool kunnen gebruikers snel en gemakkelijk hun favoriete apps en sites uit de volgende categorieën toevoegen: Webapps zoals Gmail, Yahoo! Mail en Kalender; Sociale netwerksites als Facebook, Twitter, My Space, Plurk en Flickr; Videosites als YouTube en Hulu; Inhoudelijke sites zoals ESPN, CNN en BBC; Spellen van toonaangevende ontwikkelaars als Zynga en 9wee; Zelfs native toepassingen als Skype, Chat, Muziekspeler en Fotoviewer.

Thema's op maat - net zoals het eenvoudig is om toepassingen toe te voegen of te verwijderen uit het dock, is het eenvoudig om het uiterlijk van de bureaubladachtergrond te veranderen. Lenovo levert bijvoorbeeld verschillende stijlvolle varianten voorgeïnstalleerd als onderdeel van het QuickStart pakket.

Persoonlijke pakketten - voor gebruikers die de look-and-feel van hun Netbook vaak willen veranderen, maakt Splashtop 2.0 het eenvoudig om je eigen "pakket" samen te stellen, bestaande uit verschillende combinaties van applicaties en thema's - geef elk pakket een naam en voeg zelfs je eigen favoriete websites toe.

Regionale pakketten - een standaardpakket wordt vooraf op het systeem geladen op basis van de taal die gekozen is bij de eerste installatie. Het Amerikaanse pakket bevat bijvoorbeeld populaire sociale mediasites als Facebook, Flickr, Twitter en YouTube, maar ook CNN, ESPN en Pandora. Ter vergelijking: het China-pakket omvat QQ, Kaixin, Sina, Baidu en Youku. Momenteel biedt Splashtop 2.0 9 pakketten en ondersteunt 23 talen.

Instant Search - de snelste weg naar een zoekvak voordat je een browser opstart, met wereldwijde zoekpartners Yahoo! (YHOO), Baidu in China en Yandex in Rusland.

Visuele navigatie - scan snel miniatuurweergaven van je meest bezochte websites met quicklinks naar je favoriete bladwijzers om sneller te surfen.

Naast de levering van de nieuwe, aanraakgevoelige Lenovo Ideapad S10-3t, is het nieuwe Splashtop 2.0-platform geoptimaliseerd voor 3G-connectiviteit en naadloos schakelen tussen 3G en Wi-Fi dat door de huidige netbook-gebruikers wordt gevraagd. Splashtop ondersteunt nu de meest populaire 3G-chipsetoplossingen op de markt - inclusief chipsets van Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm en ZTE - en zal nauw blijven samenwerken met draadloze operators om solide 3G-verbindingsbeheerfunctie te leveren.

DeviceVM kondigde vandaag ook aan dat Splashtop nu het instant-on besturingssysteem bij uitstek is voor alle huidige top netbook producten, inclusief de nieuwe ASUS EeePC T91MT tablet netbook met aanraakscherm, en andere netbooks van Acer, HP, Lenovo en LG.

