Designairspace werkt samen met Splashtop om betere prestaties te leveren aan ontwerpers op afstand

Designairspace, de toonaangevende virtuele desktop-as-a-service leverancier voor CAD- en BIM-ontwerpers, kondigde vandaag een nieuwe samenwerking aan met Splashtop, een wereldwijde leider in veilige software voor toegang op afstand en ondersteuning. Door de samenwerking zullen klanten van Designairspace voortaan de client van Splashtop gebruiken om toegang te krijgen tot de virtuele desktops, wat betere prestaties en een betere beveiliging oplevert bij het werken aan grote architectuur- en engineeringbestanden in de cloud.

Een groeiend aantal ingenieurs, ontwerpers en architecten gebruiken cloudomgevingen om aan grote, complexe ontwerpbestanden te werken en om CAD- en BIM-software te gebruiken. De cloud stelt hen in staat om elke computer met internetverbinding te gebruiken en vervolgens op afstand de krachtige cloudomgeving van Designairspace te gebruiken om hun software te draaien en grote bestanden via internet te bewerken.

Om verbinding te maken met externe computers, gebruikte Designairspace eerder een generieke remote desktop-client waarmee klanten toegang kregen tot de cloudomgeving. Door echter te kiezen voor de samenwerking met Splashtop, profiteren eindgebruikers nu van nog betere prestaties bij het online bewerken van grote bestanden.

Splashtop is de industrie standaard voor veilige remote desktopclientsoftware. Het wordt veel gebruikt in zowel de media-, architectuur- als technische industrie, omdat het een soepele remote bewerkingservaring biedt. Splashtop levert een krachtige engine en snelheden tot 60 frames per seconde, wat de ervaring van het bewerken van grote bestanden op afstand aanzienlijk beter zal maken voor de klanten van Designairspace.

Naast een verbeterde ervaring voor remote access, biedt Splashtop ook een uitstekende beveiliging, inclusief TLS-codering, gebruikersauthenticatie op elk apparaat en single-sign-on. Dit maakt het inloggen op bestanden die gebruikers bewerken in Designairspace sneller en gemakkelijker dan ooit.

Designairspace kondigde ook aan dat haar klanten deze technologische verbetering niet terug zouden zien in hun maandelijkse abonnementsprijs - de kosten van het gebruik van Designairspace zullen hetzelfde blijven.

Een woordvoerder van Designairspace zei:

“We werken er voortdurend aan om ervoor te zorgen dat onze eindgebruikers een zo soepel mogelijke ervaring hebben. Als ze niet op kantoor werken, willen architecten, ontwerpers en ingenieurs dat hun externe computers net zo snel en responsief zijn als traditionele machines. Door samen te werken met Splashtop zullen onze eindgebruikers het sneller en gemakkelijker vinden om grote bestanden op afstand te bewerken.”

Een woordvoerder van Splashtop voegde daaraan toe:

"We zijn erg blij om samen te werken met Designairspace en onze ondersteuning voor ontwerp-, ingenieurs- en architectuurprofessionals die op afstand willen werken verder te vergroten."

