Coronaviruscrisis zet Splashtop aan tot fikse kortingen op software voor externe toegang
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SAN JOSE, Californië., 12 maart 2020 -Splashtop Inc., een in Silicon Valley gevestigd softwarebedrijf voor toegang op afstand, kondigde vandaag aan dat het hulpmiddelen voor toegang op afstand gaat aanbieden tegen fikse kortingen - tot 50% - voor bedrijven die werknemers thuis willen of moeten laten werken.
"Wij vinden het onze plicht om bedrijven te helpen productief te zijn tijdens deze COVID-19 uitbraak. We nemen deze verplichting zeer serieus en daarom stellen we onze producten beschikbaar met fikse kortingen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Wij hebben de hulpmiddelen die bedrijven nodig hebben om hun werknemers in staat te stellen op afstand te werken."
Kwantumkortingen
Voor bedrijven in andere delen van de wereld stelt Splashtop Business Access Pro Remote Access Software werknemers in staat om op afstand te werken en toegang te krijgen tot maximaal tien computers per gebruiker. Naast een gratis proefperiode van 7 dagen biedt Splashtop kortingen voor volumelicenties:
Voor 4-9 plaatsen, 20% korting, $6,60/maand / gebruiker
Voor 10-49 plaatsen, 45% korting, $4,54 / maand / gebruik
Voor 50-99 plaatsen, 50% korting, $4,13 / maand / gebruiker
Voor 100+ plekken zijn aangepaste prijzen beschikbaar
Enterprise-opties met SSO, Active Directory, SAML, Okta-integratie en ondersteuning op locatie zijn ook beschikbaar.
Eenvoudige, snelle Remote-Work Setup
Thuiswerken vereist allerlei hulpmiddelen om schema's en taken te beheren, bestanden over te dragen en schermen en gegevens te delen - een infrastructuur die veel bedrijven missen. Met Splashtop Business Access kunnen gebruikers verbinding maken vanaf een smartphone, tablet of een andere computer en werken zoals ze op kantoor gewoonlijk doen met hun Macs of Windows-pc's.
"Zonder de complexiteit en kosten van VPN kunnen bedrijven en individuen met Splashtop aan de slag voor work-from-home of business continuity initiatieven," aldus Lee. "Splashtop biedt een consistente ervaring over alles van computers tot mobiele apparaten en ondersteunt ook bring-you-own-device (BYOD) benaderingen zonder afbreuk te doen aan de beveiliging."
Over Splashtop
Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop ondersteuningsdiensten op afstand stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op www.splashtop.com
Neem voor meer informatie contact op met:
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Opmerking: de speciale kortingen die in dit persbericht worden genoemd, golden tot 28 februari 2021.