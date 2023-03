Coronaviruscrisis zet Splashtop aan tot fikse kortingen op software voor externe toegang

SAN JOSE, Californië., 12 maart 2020 -Splashtop Inc., een in Silicon Valley gevestigd softwarebedrijf voor toegang op afstand, kondigde vandaag aan dat het hulpmiddelen voor toegang op afstand gaat aanbieden tegen fikse kortingen - tot 50% - voor bedrijven die werknemers thuis willen of moeten laten werken.

"Wij vinden het onze plicht om bedrijven te helpen productief te zijn tijdens deze COVID-19 uitbraak. We nemen deze verplichting zeer serieus en daarom stellen we onze producten beschikbaar met fikse kortingen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Wij hebben de hulpmiddelen die bedrijven nodig hebben om hun werknemers in staat te stellen op afstand te werken."

Splashtop Business Access Pro Remote Access Software werknemers in staat om op afstand te werken en toegang te krijgen tot maximaal tien computers per gebruiker. Naast een gratis proefperiode van 14 dagen biedt Splashtop kortingen voor volumelicenties:

Voor 4-9 plaatsen, 20% korting, $6,60/maand / gebruiker

Voor 10-49 plaatsen, 45% korting, $4,54 / maand / gebruik

Voor 50-99 plaatsen, 50% korting, $4,13 / maand / gebruiker

Voor 100+ plekken zijn aangepaste prijzen beschikbaar

Enterprise-opties met SSO, Active Directory, SAML, Okta-integratie en ondersteuning op locatie zijn ook beschikbaar.

"Zonder de complexiteit en kosten van VPN kunnen bedrijven en individuen met Splashtop aan de slag voor work-from-home of business continuity initiatieven," aldus Lee. "Splashtop biedt een consistente ervaring over alles van computers tot mobiele apparaten en ondersteunt ook bring-you-own-device (BYOD) benaderingen zonder afbreuk te doen aan de beveiliging."

Over Splashtop

www.splashtop.com

Opmerking: de speciale kortingen die in dit persbericht worden genoemd, golden tot 28 februari 2021.