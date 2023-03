Viering van het 16.000ste klaslokaal met Splashtop Whiteboard - de app die iPads verandert in een interactief whiteboard

Splashtop Whiteboard voegt dertig nieuwe digitale flipchart-werkbladen toe en biedt gratis pennen aan voor kopers van het App Store Volume Purchase Program

23 januari 2012 - FETC, Orlando, FL - Splashtop® Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, demonstreert de nieuwste release van Splashtop Whiteboard op de 2012 Florida International Society for Technology in Education (FETC ®) Conference in Orlando, FL, Booth #915. Op de stand van Splashtop kunnen conferentiedeelnemers de stylus uitproberen en de nieuwe werkbladen in actie zien.

Om het 16.000ste klaslokaal dat het Splashtop Whiteboard gebruikt te vieren, biedt Splashtop gratis pennen aan voor kopers van het App Store Volume Purchase Program.

Splashtop werkt ook samen met SuperTeacherWorksheets.com om docenten populaire wiskunde-, wetenschaps- en kaartwerkbladen aan te bieden die ze kunnen gebruiken met de digitale flipchart-tool.

Met Splashtop Whiteboard kunnen docenten en leerlingen een iPad eenvoudig veranderen in een interactief whiteboard. Door verbinding te maken met een computer via wifi vanaf een iPad, kan een klaslokaal Flash-media bekijken met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete toepassingen bedienen en lesinhoud noteren met een volledig uitgeruste werkbalk. Docenten kunnen communiceren met studenten aan hun bureau of vanuit alle vier de hoeken van de klas.

Splashtop Whiteboard is gebouwd bovenop Splashtop Remote Desktop, de bekroonde en langlopende betaalde iPad-app van het bedrijf, nummer 1 in de Apple App Store.

Dit hebben onderwijsprofessionals te zeggen over Splashtop Whiteboard:

'Ik ben echt dol op Splashtop Whiteboard. De toegang tot de remote desktop is zeer functioneel en zorgt ervoor dat ik gewoon mijn iPad kan gebruiken in plaats van zo'n onhandige laptop mee te dragen. Dat alleen al maakte het de moeite waard... de whiteboard-mogelijkheid en de mogelijkheid om aantekeningen te maken bij documenten en tekeningen te maken zorgt ervoor dat dit een hulpmiddel van onschatbare waarde is dat ik anderen zeker zal aanbevelen”- Jim Russell, adjunct-directeur van Business Technology Services, Pinellas County Government.

“De Essa Academy in het Verenigd Koninkrijk staat bekend om innovatie en technologie. Splashtop heeft ons geholpen ons gebouw van 20 miljoen pond te herontwerpen - opnieuw definiëren hoe leren gebeurt op de academie. Met Splashtop Whiteboard kunnen docenten nu vrij rondlopen in de klas om studenten te helpen, maar hebben ze nog steeds volledige controle over de voorkant van de kamer en kunnen ze lesinhoud annoteren via hun iPads ”- Abdul Chohan, directeur, educatieve innovaties.

Met behulp van Splashtop Whiteboard, kunnen leraren:

De controle behouden - Heb volledige controle over Mac- of pc-toepassingen, zoals Apple Keynote® of Microsoft PowerPoint®, allemaal vanaf een iPad. Het is niet nodig om vooraan in de klas te blijven zitten. Wees vrij om rond te lopen. Geef de iPad aan een student en laat hun fantasie de vrije loop!

Maak notities over alles - Gebruik gebaren om te tekenen en te markeren met pennen met verschillende kleuren en formaten, markeerstiften, vormen en tekstgereedschappen over bestaande inhoud of lege, gelinieerde of grafische achtergronden. Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij voor later gebruik of e-mail ze naar studenten, ouders of collega's.

Levensechte weergave - Alle video en audio worden in hoge resolutie afgespeeld op uw iPad. Speel Adobe Flash-inhoud, muziek in iTunes, dvd's, cd's en meer af zoals dat hoort en vermijd problemen met synchronisatie.

Bezoek www.splashtop.com/whiteboard om meer te weten te komen over Splashtop Whiteboard en de app te verkrijgen. Splashtop Whiteboard is voor $19,99 USD te downloaden in de Apple App Store en is ook te koop onder Apple VPP.

Over Splashtop Externe Desktop

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Gebruikers van Splashtop Externe Desktop kunnen apparaten verbinden via internet of LAN.

Over Splashtop

Splashtop wil het leven van mensen beïnvloeden door de beste cross-device computerervaring in zijn klasse te bieden - door tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn geleverd op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android, en verblijden miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden, altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners een personeelsbestand in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.

Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen - de prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science, de 'Best App / Software of CES 2011' en 'Best Mobile App' of CES 2012 ”awards van LAPTOP Magazine en is de 20e meest populaire app in de Apple App Store Rewind voor 2011. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

