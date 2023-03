Carahsoft en Splashtop bundelen hun krachten om veilige remote access en support-oplossingen te leveren aan klanten in de publieke sector en het onderwijs

Splashtop's oplossingen voor werken op afstand, onderwijs en IT-support nu beschikbaar via Carahsoft federale, staats- en lokale overheidscontracten

RESTON, Va. en SAN JOSE, Californië - 3 november 2021- Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®, en Splashtop, een leider in de volgende generatie software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd. Volgens de overeenkomst wordt Carahsoft de Master Government Aggregator® van Splashtop, waardoor de oplossingen van het bedrijf voor veilige toegang op afstand en ondersteuning beschikbaar komen voor de publieke sector via de contracten van Carahsoft's NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions - Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) en OMNIA Partners, en via de wederverkooppartners van Carahsoft.

De veilige en krachtige remote access en support-oplossingen van Splashtop stellen federale, staats-, lokale overheid- en onderwijsinstellingen in staat een productieve, hybride werkplek te implementeren om de continuïteit te waarborgen door op afstand gewoon door te kunnen werken. Departementen en agentschappen kunnen overal hun werk uitvoeren en hun kiezers van dienst zijn.

“Nadat de pandemie organisaties in de publieke sector en onderwijsinstellingen dwong om zich snel aan te passen aan externe werkomgevingen, is er geen weg meer terug. Werken op afstand of hybride werken is het nieuwe 'de facto' bedrijfsmodel voor federale, staats-, lokale en educatieve organisaties', zegt Justin Windsor, Channel Chief van Splashtop voor Amerika. “Bovendien heeft de overheid met de opkomst van ransomware en andere kwaadaardige bedreigingen een superieur, zero trust alternatief nodig voor onbetrouwbare VPN/RDP-oplossingen die veiligheids- en privacyrisico’s met zich meebrengen. Als gevolg van onze strategische samenwerking met Carahsoft zijn onze veilige remote access-oplossingen en remote IT-support nu gemakkelijk toegankelijk voor klanten in de publieke sector en het onderwijs, zodat ze overal veilig kunnen werken en studeren.”

Splashtop for Education verbetert het leren en helpt leerlingen hun volledige potentieel te bereiken met toegang tot de bronnen die ze het meest nodig hebben via de externe toegangsoplossingen van Splashtop. Studenten kunnen labcomputers en gelicentieerde software van Adobe, Autodesk of andere aanbieders gebruiken vanaf hun laptops, iPads, Chromebooks of extra apparaten, zelfs na de laburen. IT-teams kunnen gemakkelijk toegang op afstand plannen voor studenten om het gebruik van labcomputers en dure softwarelicenties te optimaliseren, en ondersteuning bieden aan docenten en studenten die misschien niet op andere locaties aanwezig zijn.

"We zijn verheugd om deze samenwerking met Splashtop aan te kondigen om remote access en supportsoftware te leveren aan onze resellers en onze overheids- en onderwijsklanten", zegt Brandi Hiebert, Director of Sales die het Splashtop-team leidt bij Carahsoft. "De publieke sector heeft nu toegang tot veilige cloud- en on-premise oplossingen voor remote access, waardoor werken vanaf elke locatie mogelijk is."

Het platform van Splashtop is beschikbaar via Carahsoft's SEWP V contracten NNG15SC03B en NNG15SC27B, ITES-SW2 Contract W52P1J-20-D-0042, NCPA Contract NCPA01-86 en OMNIA Partners Contract #R191902. Neem voor meer informatie contact op met het Splashtop-team van Carahsoft op (703) 889-9730 of Splashtop@carahsoft.com.

Over Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. is The Trusted Government IT Solutions Provider®, die organisaties in de publieke sector ondersteunt in federale, staats- en lokale overheidsinstellingen en de onderwijs- en gezondheidszorgmarkt. Als Master Government Aggregator® voor onze vendor partners leveren we oplossingen voor Cybersecurity, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, Artificial Intelligence, Open Source, Customer Experience en Engagement, en meer. In samenwerking met wederverkopers, systeemintegrators en consultants leveren onze verkoop- en marketingteams toonaangevende IT-producten, diensten en training via honderden contractvormen. Bezoek ons op www.carahsoft.com.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.