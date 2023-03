Toegang tot je PC Media vanaf een iPhone met Splashtop Remote Desktop

Splashtop onthult eerste iPhone en iPod touch app om op afstand de Windows PC-ervaring te leveren, inclusief video en audio

18 november 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de leider in mobiele toegang tot PC content, kondigde vandaag de beschikbaarheid aan van Splashtop Remote Desktop voor iPhone en iPod touch. De applicatie verbindt je iPhone of iPod touch met je Windows PC voor een naadloze remote desktop ervaring. Splashtop Remote Desktop voor iPhone en iPod touch, dat in oktober 2010 al op de eerste plaats stond van betaalde zakelijke apps voor de iPad in de VS en op de eerste plaats van betaalde iPad-apps in veel landen, stelt gebruikers in staat films te bekijken, naar muziek te luisteren of toegang te krijgen tot andere Windows-bestanden en -programma's, inclusief volledige webbrowsers met Flash, rechtstreeks vanaf het mobiele apparaat. De nieuwe toepassing werkt via een Wi-Fi-netwerk, waardoor gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot PC-inhoud vanuit elke kamer van het huis of kantoor.

"We hebben technologie bedacht waarmee u uw pc in uw zak kunt stoppen", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop Inc. "Stel u voor dat u op uw bank achterover leunt, uw iPhone gebruikt om een Hulu-video te bekijken of een Farmville Flash-game draait op uw thuis-pc. Je hebt ook volledige MS Office-mogelijkheden om je workaholic-ziel tevreden te stellen. Wat we hebben gebouwd, is een naadloze brug tussen uw iPhone en Windows-pc. Met Splashtop Op Afstand heb je niet alleen de coolste iPhone in huis, je zal ook veel productiever zijn."

Met Splashtop Externe Desktop kunnen gebruikers hun iPhone of iPod touch gebruiken om:

Bekijk en bedien uw Windows PC alsof u er daadwerkelijk achter zit

Toegang tot alle Windows bestanden en programma's inclusief Microsoft Office zonder bestanden te hoeven synchroniseren

Bekijk video's (inclusief Flash) en luister naar muziek (streaming, of uit uw eigen bibliotheek)

Maak verbinding met meerdere pc's met dezelfde iPhone of iPod touch-app

Interactie met alle Windows-software met behulp van intuïtieve besturingselementen zoals touch, pinch en zoom

Splashtop Externe Desktop voor iPhone en iPod touch is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Apple App Store. Het vereist iOS3.2 of hoger en werkt op de iPhone 4, iPhone 3GS en iPod touch (3e generatie).

Splashtop Remote Desktop maakt verbinding met elk apparaat waarop het besturingssysteem Windows 7, Windows Vista of Windows XP draait. Splashtop Remote bestaat uit twee componenten: een applicatie die draait op het iOS apparaat, en een desktop applicatie die draait op de PC. Ga voor meer informatie over Splashtop Remote naar:https://www.splashtop.com/remote

Over Splashtop

Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) is opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren, zodat mensen overal snel kunnen bereiken wat voor hen belangrijk is. Het vlaggenschip Splashtop OS, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen gaan, toegang hebben tot e-mail en kunnen chatten met vrienden. De uitgebreide familie van producten omvat Splashtop Remote, waarmee gebruikers de volledige Windows-ervaring kunnen genieten vanaf hun iPad of ander mobiel apparaat, terwijl ze niet in de buurt zijn van hun Windows-pc.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

Splashtop home: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8