Splashtop 2, het best verkochte programma voor toegang op afstand, is nu gratis voor Mac en Windows.

Splashtop software van de volgende generatie is nu gratis te downloaden in de Windows Store van Microsoft, de Mac App Store van Apple en Splashtop.com.

19 december 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in samenwerking tussen verschillende apparaten, kondigde vandaag de release aan van de Macintosh en Windows client versies van Splashtop 2 software, gratis voor niet-commercieel gebruik. Na de recente release van Splashtop 2 voor iOS en Android apparaten, zal de nieuwste generatie van de bekroonde remote desktop software nu verbindingen tussen Macs en PC's ondersteunen en beschikbaar zijn voor een gecombineerde gebruikersbasis van meer dan twee miljard gebruikers van computers en mobiele apparaten.

In benchmarking tests, laat Splashtop software videoframesnelheden zien die aanzienlijk hoger zijn dan remote desktop producten van LogMeIn, GoToMyPC van Citrix, en software gebaseerd op VNC en RDP protocollen. Bovendien biedt Splashtop's toonaangevende latentie van minder dan 30 milliseconden een dramatisch superieure gebruikerservaring voor apparaten met aanraakbediening die toegang op afstand bieden.

Tot op heden hebben de Splashtop 2 voor consumenten en de Splashtop voor bedrijven productlijnen meer dan 11 miljoen gebruikers in staat gesteld om op afstand toegang te krijgen tot hun computers, waar dan ook, om toepassingen uit te voeren, bestanden te bekijken en te bewerken, HD-video's te bekijken en grafisch intensieve games te spelen.

"We zijn bezig met elk mogelijk scherm te overbruggen naar elk ander mogelijk scherm, ongeacht welk apparaat je gebruikt of waar je bent", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Nu, met onze release van Mac- en Windows-versies, is onze ondersteuning voor verschillende platforms bijna universeel - tenzij je besturingssysteem van voor de jaren negentig is of je niet van planeet Aarde komt, hebben we je waarschijnlijk gedekt."

Voor klanten om met Splashtop 2 aan de slag te gaan is alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Je hoeft geen routers of firewalls in te stellen, of handmatig IP-adressen of beveiligingscodes in te voeren. Met het Splashtop Anywhere Access Pack, verkrijgbaar via een in-app aankoop, kunnen gebruikers via hetzelfde eenvoudige proces overal ter wereld via internet betrouwbaar verbinding maken met hun apparaten.

Splashtop 2 heeft zelfoptimaliserende technologie die zich aanpast aan de omstandigheden van het netwerk, zodat de gebruiker optimaal kan profiteren van de bandbreedte van een 3G- of 4G-netwerk of internetverbinding. Splashtop beschermt gebruikersgegevens via zijn eigen netwerk van relaisservers, de "Bridging Cloud", en maakt gebruik van industriestandaard encryptietechnologie om een hoog beveiligingsniveau te handhaven.

Belangrijkste kenmerken

Toegang op afstand tot Windows- of Mac-toepassingen, spelletjes, multimedia-inhoud en bestanden zonder dat bestanden of gegevens gesynchroniseerd hoeven te worden.

Ondersteuning voor LAN, Wi-Fi, 3G en 4G verbindingen (toegang via internet vereist de in-app aankoop van het Anywhere Access Pack)

Ondersteuning voor Apple Retina-display (bij gebruik van native resolutie)

Streaming van high-definition video's en andere multimedia-inhoud tot 30 beelden per seconde

Een latentie van minder dan 30 milliseconden, wat een zeer responsieve gebruikerservaring mogelijk maakt voor interactieve 3D PC-spellen zoals Witcher, Shogun, Diablo of EA Sports.

Wake-on-LAN-ondersteuning, waardoor de computer op afstand kan slapen totdat deze wordt benaderd

Splashtop Streamer

Splashtop 2 vereist het downloaden en installeren van de gratis Splashtop Streamer software op een Windows PC of een Mac. Ondersteunde platforms: Windows 8, 7, Vista en XP (inclusief Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac-gebruikers). Een computer met dual-core CPU wordt aanbevolen voor de beste prestaties. Splashtop 2 bevat een licentie voor toegang tot maximaal 5 computers.

Ondersteunende middelen

Splashtop Home: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/splashtop2

https://www.splashtop.com/streamer

https://www.splashtop.com/splashtop2#performance-tab

Volg Splashtop op:

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de beste cross-device samenwerking in zijn klasse te leveren, waarbij tablets, telefoons, computers, tv's en cloud diensten worden overbrugd. De Splashtop-technologie geeft consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal krachtige, veilige en interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore voor Android en Microsoft Windows Store. Meer dan tien miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De Splashtop for Business productlijn heeft een on-premise relayserver en beheerconsole. Splashtop for Business, een oplossing die aansluit bij de huidige trends in de sector, zoals BYOD en consumerization of IT, voldoet aan de mobiliteitsbehoeften van organisaties door betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit te bieden voor meerdere apparaten, terwijl IT-afdelingen beleidsgestuurde controle krijgen.

Splashtop's wereldwijde netwerk van krachtige relay servers, de "Splashtop Bridging Cloud™", een SaaS-infrastructuur, zorgt voor snelle, veilige toegang op afstand voor gebruikers onderweg, vanaf elk apparaat, overal en altijd.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en heeft veel internationale kantoren. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Perscontact:

Splashtop PR Team