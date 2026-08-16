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AI-gestuurde remote support met Splashtop en SysAid

Koppel Splashtop met SysAid AI om beveiligde remote support-sessies direct vanuit servicerecords te starten, zodat IT-teams problemen sneller kunnen oplossen en gebruikers sneller kunnen helpen.

Belangrijkste functies

  • Start externe support met AI-gestuurde workflows
    Start externe support eenvoudig rechtstreeks vanuit je servicedesk. SysAid AI identificeert automatisch het apparaat, biedt links om verbinding te maken, logt sessies automatisch in de Ticket Journey en leert om externe toegang voor vergelijkbare tickets voor te stellen.​​ ​

  • Veilige externe verbindingen
    Bescherm remote support-sessies met versleutelde Splashtop-verbindingen en toegangscontroles die zijn ontworpen voor zakelijke en enterprise-omgevingen.

  • Functies voor externe sessies
    Gebruik Splashtop-functies voor externe support, zoals bestandsoverdracht, opnieuw opstarten op afstand, chat en bediening op afstand, om apparaten in realtime problemen op te lossen.

  • Bied on-demand remote support
    Genereer rechtstreeks vanuit de SysAid-serviceregistratie een uitnodigingslink voor de aanvragende gebruiker en een startlink voor de technicus.

  • Maak verbinding met beheerde computers
    ​​Start een externe sessie naar een bestaande computer die al beschikbaar is in Splashtop.

    • De AI-agent identificeert de juiste — op assetnaam, op het asset van de aanvragende gebruiker of op basis van een andere verwijzing in de serviceregistratie. Je technicus kan de computer ook rechtstreeks een naam geven.​​ ​​​

  • Houd supportactiviteiten bij
    Elke externe sessie en startactiviteit wordt automatisch vastgelegd in de SysAid-serviceregistratie, zodat je team beschikt over een controlespoor voor zichtbaarheid, audits en compliance zonder er iets voor te hoeven doen.

Beschikbaarheid: Deze integratie is beschikbaar voor SysAid Cloud-klanten met Splashtop Enterprise.


Bronnen

Installatiehandleiding

Splashtop verbinden met SysAid

Meer informatie

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