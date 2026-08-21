Vereenvoudig remote IT-support met Splashtop en Rippling
Geef IT-teams veilige, realtime externe toegang tot apparaten die door Rippling worden beheerd, met implementatie, sessiecontroles en activiteitenlogboeken die rechtstreeks via Rippling worden beheerd.
Belangrijkste functies
Installeer en configureer Splashtop via Rippling
Rippling verzorgt de zero-touch installatie en configuratie van de Splashtop-agent op apparaten van medewerkers en de beheerapp voor aangewezen apparaatbeheerders.
Krijg op afstand toegang tot apparaten en bedien ze
Maak in realtime verbinding met beheerde apparaten met externe schermweergave en -bediening, zodat IT-teams problemen vanaf elke locatie kunnen oplossen.
Stel beleid voor externe toegang in
Pas organisatiebrede instellingen toe voor goedkeuring door medewerkers, externe terminaltoegang en sessievereisten via Rippling Devices Settings.
Remote sessies volgen en vastleggen
Houd activiteitenlogboeken, redenen voor sessies en opnamen bij om zichtbaarheid, auditing, compliance en interne beoordeling te ondersteunen.
Apparaten op afstand openen en ondersteunen
Bekijk en bedien beheerde apparaten in realtime, met ondersteuning voor maximaal twee gelijktijdige externe sessies.
Problemen oplossen met externe terminaltoegang
Voer opdrachtregelacties uit op externe apparaten zonder het scherm van de medewerker over te nemen.
Ondersteuning voor omgevingen met meerdere monitoren
Bekijk en werk op meerdere externe monitors tijdens een externe sessie.
Beschikbaarheid: Splashtop Standard en Splashtop Premium-abonnementen zijn beschikbaar via de Rippling App Shop. Standard biedt de belangrijkste functies voor remote access en remote support, terwijl Premium geavanceerde functies toevoegt voor sessies, productiviteit en compliance.
Bronnen
Krijg Splashtop via Rippling
Ontdek de integratie en voeg Splashtop toe aan je Rippling-omgeving.
Versterk IT-activiteiten met Splashtop AEM
Breid je IT-serviceworkflows uit met Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatiseer routinetaken, beheer patches, bewaak de status van endpoints, identificeer kwetsbaarheden en onderneem actie om apparaten veilig en up-to-date te houden, allemaal naast Splashtop remote support.