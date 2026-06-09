We kondigen met veel plezier twee nieuwe, langverwachte functies aan: sessie-opname en PagerDuty-integratie.
Sessie-opname
** Deze functie is niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten
Met sessie-opname kan een beheerder de SSH-sessies van gebruikers opnemen en de sessie-opname op elk moment opnieuw afspelen. Beheerders kunnen ook op trefwoord of tijdstempel naar opnamen zoeken om de sessie te vinden die ze nodig hebben.
Dit is een krachtige tool, omdat de beheerder hiermee in feite terug in de tijd kan gaan naar het moment waarop code niet meer werkte, kan zien welke wijzigingen zijn aangebracht en die wijzigingen indien nodig ongedaan kan maken. Het helpt je ook om te achterhalen wie een bepaalde wijziging in de code heeft aangebracht, zodat je bijvoorbeeld kunt zien wiens inloggegevens zijn gecompromitteerd als de gepubliceerde code kwaadaardig was.
Tot slot willen we vermelden dat we klanten heel duidelijk hebben horen zeggen dat dit een functie is die ze om compliance-redenen nodig hebben, omdat het helpt om te voldoen aan de onderdelen voor toegangscontrole en verantwoording van HIPAA, SOX, SOC2 of PCI. Momenteel zitten we in de bètatestfase voor dit product, dus stuur een e-mail naar help@foxpass.com als je bètatester wilt worden.
PAGERDUTY-integratie
De PagerDuty-integratie maakt deel uit van elk Foxpass-pakket en als je PagerDuty gebruikt, is deze integratie (wat ons betreft) onmisbaar.
Bij Foxpass gaan we uit van het principe dat bepaalde mensen slechts voor een bepaalde tijd toegang tot servers mogen hebben. Daarnaast zijn er vaak momenten waarop engineers toegang nodig hebben als er iets mis is gegaan. Dus wanneer een engineer bereikbaarheidsdienst heeft of via Pager Duty is gealarmeerd voor een probleem, kan die direct servertoegang krijgen zonder te hoeven wachten tot een beheerder toegang verleent.
Foxpass integreert met het oproepschema van je PagerDuty om de toegang tot gevoelige resources te helpen automatiseren. We controleren voortdurend je bereikbaarheidsroosters en voegen alle gebruikers met wachtdienst toe aan specifieke groepen en hostgroepen voor de duur van hun wachtdienstrotatie.
Daarnaast kun je in je PagerDuty-account een webhook instellen om ons te informeren wanneer er zich een incident voordoet. Foxpass voegt dan automatisch alle incident responders van dat incident toe aan je opgegeven groepen en hostgroepen in Foxpass zolang het incident open is. Dit zorgt ervoor dat alle gebruikers die wel of niet oproepdienst hebben, maar wel deel uitmaken van een incident, zo nodig toegang hebben tot je gevoelige resources.
We zijn momenteel bezig met bètatests voor dit product, dus e-mail help@foxpass.com als je bètatester wilt worden.
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