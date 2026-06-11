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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

RADIUS-toegang met MAC-adressen

Foxpass Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Veilige netwerktoegang is zojuist eenvoudiger geworden. In onze nieuwste Foxpass-update kun je nu onze RADIUS-eindpunten gebruiken om netwerktoegang te verlenen aan apparaten die het PAP-protocol gebruiken om online te gaan.

Dit omvat apparaten zoals Apple TV's of VOIP-telefoons die niet gekoppeld zijn aan een specifieke gebruikersaanmelding.

Geef op de pagina MAC Addresses gewoon aan welke MAC-adressen of voorvoegsels op je netwerk zijn toegestaan. Je kunt ook RADIUS-attributen instellen die specifieke MAC-vermeldingen retourneren.

Screenshot of Mac entries

Klaar om je apparaten veilig verbinding te laten maken met je netwerk? Volg de instructies hier om aan de slag te gaan!

– Foxpass Team

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