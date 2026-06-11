Veilige netwerktoegang is zojuist eenvoudiger geworden. In onze nieuwste Foxpass-update kun je nu onze RADIUS-eindpunten gebruiken om netwerktoegang te verlenen aan apparaten die het PAP-protocol gebruiken om online te gaan.
Dit omvat apparaten zoals Apple TV's of VOIP-telefoons die niet gekoppeld zijn aan een specifieke gebruikersaanmelding.
Geef op de pagina MAC Addresses gewoon aan welke MAC-adressen of voorvoegsels op je netwerk zijn toegestaan. Je kunt ook RADIUS-attributen instellen die specifieke MAC-vermeldingen retourneren.
Klaar om je apparaten veilig verbinding te laten maken met je netwerk? Volg de instructies hier om aan de slag te gaan!
– Foxpass Team
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Klaar om de veilige toegangscontroles van Foxpass naar je bedrijf te brengen? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: