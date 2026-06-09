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Two IT professionals working on endpoint security with EDR tools in an office.

Nieuwe logische regels voor hostgroepen

Foxpass Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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We hebben nieuwe functies voor Host Groups toegevoegd, waarmee je de toegang tot je infrastructuur nog eenvoudiger kunt organiseren!

Voorheen werden regels voor Host Group samengevoegd met OR, wat betekende dat als een host overeenkwam met een regel, de hostgroep toegang verleende.

Nu kun je regels ook met AND combineren, wat betekent dat een hostgroep toegang verleent als de host voldoet aan alle regels van de hostgroep.

Daarnaast kun je negatieve regels gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld in plaats van een regel "eindigt op" een regel "eindigt niet op" gebruiken. Om met deze functies aan de slag te gaan, bekijk je de pagina Host Groups.

Deze nieuwe functies geven je meer controle over wie toegang krijgt tot wat binnen je infrastructuur, zodat je je netwerk kunt beveiligen en gebruikers eenvoudig en efficiënt kunt beheren.

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