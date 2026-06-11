Hier bij Splashtop en Foxpass staan nieuwe ontwikkelingen en innovatie nooit stil. We zijn dan ook enthousiast om officieel een aantal nieuwe functies aan te kondigen die we de afgelopen maanden hebben uitgerold.
RADIUS-attributen & VLAN
Je kunt nu RADIUS-attributen terugsturen om VLAN-toewijzing en andere mogelijkheden voor je RADIUS-clients in te schakelen. Maak eenvoudig een set attributen aan op de pagina RADIUS Attributes en wijs deze vervolgens toe aan een client op de pagina RADIUS Clients.
Je kunt constante attributen toevoegen (die voor alle aanroepen dezelfde waarde teruggeven) en voorwaardelijke attributen (die specifieke waarden teruggeven afhankelijk van de groepslidmaatschappen van een gebruiker). We ondersteunen ook leveranciersspecifieke codes, dus laat het ons weten als je jouw configuratie niet in de lijst ziet staan; dan voegen we die toe.
Je kunt hier meer gedetailleerde instructies lezen voor de installatie en configuratie van algemene attribuutsets of hier voor VLAN-toewijzing.
LDAP MFA
We hebben ondersteuning toegevoegd voor meervoudige verificatie voor LDAP met Duo. MFA kan voor een bedrijf worden ingeschakeld op de pagina Configuratie. Wanneer dit is ingeschakeld, gebruiken alle gebruikers MFA voor LDAP-bewerkingen, maar je kunt specifieke gebruikers uitzonderen. Houd er rekening mee dat LDAP binders geen MFA kunnen gebruiken.
Je kunt ook een MFA-beleid instellen voor wanneer de MFA-provider niet beschikbaar is of anderszins onbereikbaar is. Foxpass gebruikt dat beleid om alle LDAP-bewerkingen met een correct wachtwoord toe te staan of te beperken. Als je het beleid instelt op “Ignore”, wordt de MFA-mislukking genegeerd en is inloggen toegestaan, en “secure” gebruikt standaard een veilig model en blokkeert het inloggen.
Posix-gebruikers en -groepen
Je kunt nu opgeven welke gebruikers en groepen Posix-informatie via LDAP retourneren. Posix-gebruikers zijn medewerkers die geen SSH-toegang nodig hebben, maar wel LDAP-toegang voor zaken zoals inloggen op OSX-machines.
Je kunt wijzigen of een gebruiker wordt weergegeven op de pagina Users in de kolom “Unix Info”. Gebruikerstypen “Engineer” en “Posix” bevatten Posix-informatie, terwijl ‘Standard’-gebruikers die niet hebben. Daarnaast kun je de Posix-instelling van een gebruiker wijzigen via de API, die hier is gedocumenteerd.
Je kunt ook expliciet beheren welke groepen via LDAP-query's naar je servers worden teruggestuurd. Je kunt op de pagina Groups aangeven of deze groepen een “posixGroup” zijn of niet. Je kunt ook de standaardinstelling voor nieuwe groepen wijzigen op de pagina Config.
Hostgroepen Tijdelijke groepen & API
Je kunt nu tijdelijke groepslidmaatschappen toevoegen aan hostgroepen. Tijdelijke groepslidmaatschappen kunnen op de pagina Hostgroups op dezelfde manier worden beheerd als tijdelijke gebruikerslidmaatschappen.
We hebben onze API ook uitgebreid om hostgroup-lidmaatschapsbewerkingen voor zowel gebruikers als groepen te ondersteunen. Lees de documentatie daarover hier.
Gedelegeerde verificatie voor Office 365
We hebben Office 365 toegevoegd aan onze lijst met opties voor gedelegeerde authenticatie. Gedelegeerde authenticatie gebruikt Foxpass als proxy om de wachtwoorden van gebruikers via Foxpass door te geven aan een aangewezen identiteitsprovider, zodat je gebruikers SSO in hun volledige stack kunnen gebruiken.
Je kunt gedelegeerde authenticatie inschakelen op de pagina Authentication Settings.
Gebruikersfilter & gebruikersnaam in dashboard
We hebben de mogelijkheid toegevoegd om gebruikers te filteren op voor- of achternaam op de pagina Users. Daarnaast kunnen je gebruikers, als een van hen zijn of haar gebruikersnaam vergeet, die in hun dashboard controleren.
Binnenkort beschikbaar:
Foxpass-cache
We ronden de ontwikkeling af van een Foxpass-cache die je lokaal in een Docker-container kunt draaien. Als je hosts of toegangspunten de servers van Foxpass niet kunnen bereiken, gebruiken ze je lokale cache als terugvaloptie.
Ondersteuning voor StartTLS
Onze LDAP-servers ondersteunen binnenkort StartTLS.
Neem contact met ons op als je wilt deelnemen aan onze bètatest!
Upgrade je beveiliging
Wil je je bedrijf voorzien van het beste op het gebied van veilige toegangscontrole? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: