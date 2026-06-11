Hier bij Foxpass stopt innovatie nooit. Dus we zijn enthousiast om officieel enkele nieuwe functies aan te kondigen die we de afgelopen maanden hebben uitgerold.
RADIUS-attribuuttesten
Je kunt RADIUS-attributen nu snel rechtstreeks vanuit de console testen. Selecteer eenvoudig een attributenset en een gebruiker, en de tool laat zien welke attributen en waarden door RADIUS worden geretourneerd. Zo kun je eenvoudig controleren of je je attribuutenset correct hebt geconfigureerd.
De tool vind je onderaan de pagina RADIUS Attributes.
Google Password Sync
Foxpass kan nu wachtwoorden synchroniseren met Google. Als je je wachtwoord wijzigt in Foxpass, pushen we het nieuwe wachtwoord naar Google. Deze functie is handig voor organisaties die willen dat gebruikers één wachtwoord behouden, maar ook Google’s 2FA ingeschakeld willen hebben.
Dit kan worden ingeschakeld voor G Suite-gebruikers op de pagina Authentication Settings.
Vergrendelingen bij inloggen
We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd om gebruikers te blokkeren na een ingesteld aantal mislukte inlogpogingen. Ze kunnen na een ingestelde periode automatisch worden ontgrendeld of handmatig door een beheerder worden ontgrendeld.
Deze functie is alleen van toepassing op gebruikers of organisaties waarbij gedelegeerde authenticatie niet is ingeschakeld. De instelling kan worden ingeschakeld op de pagina Authentication Settings.
Upgrade je beveiliging
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