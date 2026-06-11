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Foxpass nieuwe functies - begin 2017

Foxpass Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Bij Foxpass bedenken we altijd nieuwe innovaties om veilige netwerktoegang beter te maken dan ooit tevoren. Dus we zijn enthousiast om officieel een paar nieuwe functies aan te kondigen die we de afgelopen maanden hebben uitgerold:

Foxpass-aanmeldingen met 2FA

Multi-Factor Authentication voegt extra beveiliging toe aan accounts en helpt gebruikers te verifiëren wanneer ze inloggen. Nu biedt de tweefactorauthenticatiefunctie van Foxpass volledige ondersteuning voor organisaties die G Suite of Office 365 niet als identiteitsprovider gebruiken.

Je kunt je organisatie registreren bij Foxpass en je reguliere e-mailadres, een Foxpass-specifiek wachtwoord en een 2FA-code gebruiken om in te loggen op de website. Dit helpt de identiteit van gebruikers te verifiëren, zodat onbevoegde gebruikers niet kunnen inloggen met gestolen inloggegevens.

Neem vandaag nog contact met ons op via help@foxpass.com om aan de slag te gaan.

Screenshot of the 2FA login screen
Screenshot of the 2FA settings page

Wachtwoordfuncties

Wachtwoordbeveiliging blijft van groot belang, dus we geven je meer controle over je wachtwoordregels. Naast ondersteuning voor een volledig authenticatiemechanisme op Foxpass, hebben we de configuraties voor wachtwoordvereisten uitgebreid tot meer dan alleen het kiezen van een minimale zxcvbn -score.

Je kunt nu afdwingen dat wachtwoorden niet opnieuw worden gebruikt, minimumlengtes voor wachtwoorden instellen en minimumaantallen cijfers of letters vereisen. Deze functiesuite kan helpen om het wachtwoordbeleid van je organisatie uit te breiden naar de rest van je infrastructuur, zodat in je hele bedrijf een sterk wachtwoordbeleid wordt gewaarborgd.

Je kunt deze nieuwe functies uitproberen op de nieuwe pagina Authenticatie-instellingen.

Screenshot of the password authentication settings

IP-whitelisting

Je kunt nu IP-adressen op de whitelist zetten voor toegang tot ons LDAP-endpoint. Zo hebben alleen vooraf goedgekeurde IP-adressen toegang tot je LDAP-directory, wat zorgt voor meer veiligheid bij de toegang tot je directory.

Bekijk de pagina met toegestane IP-adressen om aan de slag te gaan.

Screenshot of the IP whitelist tools

Verbeterde synchronisatiepagina

We hebben meer inzicht toegevoegd aan het synchronisatieproces op onze Directory Sync -pagina. Je kunt nu bovenaan de pagina direct controleren of je inloggegevens geldig zijn. Daarnaast tonen Bitium en Okta nu meer informatie over hun synchronisatiestatus.

Als een gebruiker niet meer gesynchroniseerd is en direct moet worden bijgewerkt, kun je een gebruiker handmatig opnieuw synchroniseren vanaf de pagina Users. Selecteer eenvoudig de optie in het dropdownmenu Acties (indien van toepassing) en de gebruiker wordt automatisch gesynchroniseerd. Dit is handig voor gebruikers die direct hulp nodig hebben en niet willen wachten tot de synchronisatie opnieuw wordt uitgevoerd.

Screenshot of the directory sync tool showing the quick sync validation feature

Groepsfilters

De pagina Groups ondersteunt nu filteren op groepsnaam en paginering, waardoor je groepen in grote organisaties gemakkelijker kunt vinden. Kijk in de rechterbovenhoek van de pagina om het uit te proberen.

Screenshot of the LDAP group filter

Gestroomlijnde gebruikerspagina

We hebben het tabblad voor inactieve gebruikers op de pagina Users samengevoegd. Gebruikers die door een beheerder zijn uitgeschakeld, worden nu geel gemarkeerd en gebruikers die door een synchronisatieproces zijn uitgeschakeld, worden rood gemarkeerd.

Om een gebruiker die door een beheerder is uitgeschakeld opnieuw in te schakelen, selecteer je “opnieuw inschakelen” in het dropdownmenu. Om een gebruiker die door een synchronisatieproces is uitgeschakeld weer in te schakelen, schakel je deze opnieuw in je directorybron in en wacht je tot het synchronisatieproces opnieuw wordt uitgevoerd, of selecteer je “gebruiker vernieuwen” in het dropdownmenu.

A screenshot of the new, streamlined user page

LDAP-wachtwoord wijzigen

We verwerken nu ldappasswd -opdrachten, zodat je het wachtwoord van een gebruiker kunt wijzigen via ons LDAP-eindpunt.

Binnenkort beschikbaar:

Meer wachtwoordfuncties

Binnenkort zie je meer wachtwoordfuncties in de console. Je kunt een gebruiker blokkeren als die te vaak achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert. Beheerders kunnen ook automatisch gebruikerswachtwoorden resetten.

Foxpass-cache

We zijn op zoek naar bètatesters voor onze nieuwe Foxpass Cache! Met Foxpass Cache gebruiken je hosts of toegangspunten een lokale cache als back-upoptie als ze de servers van Foxpass niet kunnen bereiken. Als je geïnteresseerd bent om het uit te proberen, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com.

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