Bij Splashtop en Foxpass blijven we altijd innoveren en zoeken we naar nieuwe manieren om je netwerken te helpen beveiligen. Daarom zijn we blij om officieel enkele nieuwe Foxpass-functies aan te kondigen die we de afgelopen weken hebben uitgerold:
On-prem implementatie
We bieden nu officieel on-premises -implementatie via Docker-containers aan, naast onze privé-gehoste en reguliere cloudimplementaties. On-premises implementaties zijn ideaal voor organisaties die dit nodig hebben voor PCI-compliance of voor het verwerken van bijzonder gevoelige gegevens.
Als je organisatie de on-premises implementatie van Foxpass nodig heeft, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com om vandaag nog aan de slag te gaan.
Subdomeinondersteuning
We hebben ook ondersteuning voor meerdere domeinen toegevoegd. Schakel eenvoudig "Subdomain Support" in op de pagina Config om gebruikers in meerdere domeinen te beheren.
Meer opties voor Directory Sync
We hebben een speciale sync-pagina gemaakt, zodat je het synchroniseren van gebruikers en groepen eenvoudig kunt combineren. Nu kun je synchroniseren met Google, Office 365, Okta of Bitium, waardoor het nog eenvoudiger wordt om je directory en machtigingen te beheren!
Unicode-ondersteuning
We bieden nu volledige Unicode-ondersteuning in al onze interfaces en endpoints. Unicode is een standaard voor tekencodering die is gemaakt om het gebruik van tekst in elk schrijfsysteem dat kan worden gedigitaliseerd te ondersteunen, waaronder meer dan 100 schriften, gangbare symbolen en leestekens, en duizenden emoji. Door Unicode-ondersteuning toe te voegen, kunnen gebruikers makkelijker hun voorkeurstaal gebruiken.
Wachtwoordvernieuwing van Binder
Je kunt nu handmatig wachtwoorden vernieuwen voor je LDAP Binders. Waarom je je wachtwoord ook moet wijzigen, het is zo simpel als naar de Binder gaan en op “Wachtwoord opnieuw instellen” klikken.
Upgrade je beveiliging
Klaar om je netwerk te beschermen tegen onbevoegde gebruikers en je medewerkers tegelijk eenvoudige en handige toegang te geven? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: