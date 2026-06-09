Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Foxpass
AanmeldenTest Gratis
Neem contact met ons opAanmeldenTest Gratis
Splashtop New Features

Nieuwe functies - augustus & september 2016

Foxpass Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Aan de slag met Foxpass
Bescherm uw wifi en netwerken met verificatie op basis van identiteit en certificaten
Gratis proefperiode

Bij Splashtop en Foxpass blijven we altijd innoveren en zoeken we naar nieuwe manieren om je netwerken te helpen beveiligen. Daarom zijn we blij om officieel enkele nieuwe Foxpass-functies aan te kondigen die we de afgelopen weken hebben uitgerold:

On-prem implementatie

We bieden nu officieel on-premises -implementatie via Docker-containers aan, naast onze privé-gehoste en reguliere cloudimplementaties. On-premises implementaties zijn ideaal voor organisaties die dit nodig hebben voor PCI-compliance of voor het verwerken van bijzonder gevoelige gegevens.

Als je organisatie de on-premises implementatie van Foxpass nodig heeft, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com om vandaag nog aan de slag te gaan.

Subdomeinondersteuning

We hebben ook ondersteuning voor meerdere domeinen toegevoegd. Schakel eenvoudig "Subdomain Support" in op de pagina Config om gebruikers in meerdere domeinen te beheren.

Screenshot of the subdomain support feature

Meer opties voor Directory Sync

We hebben een speciale sync-pagina gemaakt, zodat je het synchroniseren van gebruikers en groepen eenvoudig kunt combineren. Nu kun je synchroniseren met Google, Office 365, Okta of Bitium, waardoor het nog eenvoudiger wordt om je directory en machtigingen te beheren!

Screenshot of the directory sync feature

Unicode-ondersteuning

We bieden nu volledige Unicode-ondersteuning in al onze interfaces en endpoints. Unicode is een standaard voor tekencodering die is gemaakt om het gebruik van tekst in elk schrijfsysteem dat kan worden gedigitaliseerd te ondersteunen, waaronder meer dan 100 schriften, gangbare symbolen en leestekens, en duizenden emoji. Door Unicode-ondersteuning toe te voegen, kunnen gebruikers makkelijker hun voorkeurstaal gebruiken.

Screenshot of the Unicode support feature

Wachtwoordvernieuwing van Binder

Je kunt nu handmatig wachtwoorden vernieuwen voor je LDAP Binders. Waarom je je wachtwoord ook moet wijzigen, het is zo simpel als naar de Binder gaan en op “Wachtwoord opnieuw instellen” klikken.

Screenshot of the binder password refresh feature

Upgrade je beveiliging

Klaar om je netwerk te beschermen tegen onbevoegde gebruikers en je medewerkers tegelijk eenvoudige en handige toegang te geven? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen:

Begin nu met Foxpass!
Begin je gratis proefperiode om te zien hoe Foxpass je Wi-Fi-netwerk kan automatiseren en beveiligen
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Maak kennis met de Single Sign-On-functie van Foxpass

Meer informatie
Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - mei 2016

Meer informatie
A computer screen showing lines of code.
Foxpass-nieuws

Jouw veiligheid is onze prioriteit

Meer informatie
Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - juni & juli 2016

Meer informatie
Bekijk alle blogs
  • Compliance
  • Privacy Policy
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.