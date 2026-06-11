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Nieuwe functie - API Explorer

Foxpass Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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We kondigen met plezier onze nieuwe API explorer op onze documentatiepagina's aan!

Het is nu makkelijker dan ooit om snel API-eindpunten te testen en taken in Foxpass te automatiseren, zonder programmeerervaring.

Het enige wat je hoeft te doen, is een API-sleutel in de module te pluggen en alle benodigde parameters in de velden in te voeren. Vanaf daar zijn je API en integraties klaar voor gebruik!

Opmerking: de API explorer maakt verbinding met de live database, dus wees voorzichtig bij het uitvoeren van wijzigingen via calls.

Je kunt API's toevoegen en uitvoeren in Foxpass in drie eenvoudige stappen:

Stap 1. Maak een API-sleutel aan

Screenshot showing the API keys feature

Stap 2. Voer de API-sleutel in

Screenshot showing how to enter API keys

Stap 3. Doe een API-aanroep

Screenshot showing how to test API keys

En dat is alles!

Als je meer uitgebreide, gedetailleerde schriftelijke instructies nodig hebt, bekijk dan hier de documentatiepagina!

– Foxpass Team

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