We kondigen met plezier onze nieuwe API explorer op onze documentatiepagina's aan!
Het is nu makkelijker dan ooit om snel API-eindpunten te testen en taken in Foxpass te automatiseren, zonder programmeerervaring.
Het enige wat je hoeft te doen, is een API-sleutel in de module te pluggen en alle benodigde parameters in de velden in te voeren. Vanaf daar zijn je API en integraties klaar voor gebruik!
Opmerking: de API explorer maakt verbinding met de live database, dus wees voorzichtig bij het uitvoeren van wijzigingen via calls.
Je kunt API's toevoegen en uitvoeren in Foxpass in drie eenvoudige stappen:
Stap 1. Maak een API-sleutel aan
Stap 2. Voer de API-sleutel in
Stap 3. Doe een API-aanroep
En dat is alles!
Als je meer uitgebreide, gedetailleerde schriftelijke instructies nodig hebt, bekijk dan hier de documentatiepagina!
– Foxpass Team
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