Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Foxpass
AanmeldenTest Gratis
Neem contact met ons opAanmeldenTest Gratis
Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

Sudo-toegang beheren met LDAP SUDOers

Foxpass Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Aan de slag met Foxpass
Bescherm uw wifi en netwerken met verificatie op basis van identiteit en certificaten
Gratis proefperiode

Foxpass kondigt met enthousiasme ondersteuning aan voor via LDAP beheerde SUDOers!

Met SUDOers kun je sudo-machtigingen op afstand rechtstreeks beheren vanuit de Foxpass-console. Hiermee kun je opdrachten beperken en omgevingsvariabelen instellen op basis van host, gebruiker, groepslidmaatschap en meer.

Nu kun je niet alleen de toegang tot de host beheren, maar ook gebruikersrechten terwijl je op de host werkt.

A screenshot of the Sudoers feature

Bekijk hier onze documentatie voor meer informatie! SUDOers is een extra functie, dus als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com of via onze Intercom-chat om aan de slag te gaan.

– Foxpass Team

Upgrade je beveiliging

Ben je op zoek naar krachtige, robuuste netwerkbeveiliging die onbevoegde gebruikers buiten de deur houdt? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen:

Begin nu met Foxpass!
Begin je gratis proefperiode om te zien hoe Foxpass je Wi-Fi-netwerk kan automatiseren en beveiligen
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Maak kennis met de Single Sign-On-functie van Foxpass

Meer informatie
Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - mei 2016

Meer informatie
A computer screen showing lines of code.
Foxpass-nieuws

Jouw veiligheid is onze prioriteit

Meer informatie
Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - juni & juli 2016

Meer informatie
Bekijk alle blogs
  • Compliance
  • Privacy Policy
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.