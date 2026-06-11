Foxpass kondigt met enthousiasme ondersteuning aan voor via LDAP beheerde SUDOers!
Met SUDOers kun je sudo-machtigingen op afstand rechtstreeks beheren vanuit de Foxpass-console. Hiermee kun je opdrachten beperken en omgevingsvariabelen instellen op basis van host, gebruiker, groepslidmaatschap en meer.
Nu kun je niet alleen de toegang tot de host beheren, maar ook gebruikersrechten terwijl je op de host werkt.
Bekijk hier onze documentatie voor meer informatie! SUDOers is een extra functie, dus als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com of via onze Intercom-chat om aan de slag te gaan.
– Foxpass Team
Upgrade je beveiliging
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