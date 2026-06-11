We zijn blij te kunnen aankondigen dat Foxpass nu ondersteuning biedt voor Okta Verify Push!
Als je verificatie nu aan Okta delegeert, controleren we automatisch of je een pushfactor hebt ingeschakeld en gebruiken we die om te verifiëren dat je correct inlogt. Dit biedt een veilige methode om accounts te openen en te verifiëren via multi-factor authentication, zodat netwerken veilig blijven zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak.
Om gedelegeerde authenticatie met Okta in Foxpass in te stellen, lees je onze instructies hier.
Om Okta Verify Push in te stellen, lees je de instructies van Okta hier.
–Foxpass Team