Foxpass is enthousiast om eindelijk de productieversie van onze aangepaste Foxpass-cache uit te rollen!
De cache fungeert als een secundaire authenticatiebron voor je systemen.
Hoewel onze beschikbaarheidsstatistieken indrukwekkend zijn, zijn we net als elke cloudserviceprovider niet immuun voor downtime.
We bieden nu een lokale cachingserver die garandeert dat je nooit problemen zult hebben met inloggen op je servers, Wi-Fi of andere systemen.
Als er downtime optreedt of je systemen om wat voor reden dan ook moeite hebben om onze servers te bereiken, controleert het systeem in plaats daarvan de lokale directory in de cache. De cache wordt gedistribueerd als een Docker-container die eenvoudig in te stellen en te configureren is. Zoals bij elke container zijn er geen externe afhankelijkheden. Download en start gewoon.
Met de Foxpass-cache zorg je ervoor dat geautoriseerde gebruikers snel, eenvoudig en betrouwbaar toegang hebben tot je netwerken, servers en systemen, terwijl onbevoegde gebruikers buiten de deur blijven. Zelfs in zeldzame gevallen van downtime blijven je systemen veilig en toegankelijk.
Foxpass-cache is een premiumfunctie, dus als je het wilt gaan gebruiken, kun je contact met ons opnemen via help@foxpass.com en dan helpen we je op weg.
Instructies om de cache werkend te krijgen, vind je hier. Lees hier hoe je je hosts en andere clients kunt updaten om de cache te gebruiken.
-Foxpass-team