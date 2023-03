Doe online mee met Splashtop op Super Summit! Op Super Summit hoor je over de verhalen, inzichten en ideeën waar het minst over wordt gesproken, maar die hardop moeten worden uitgesproken. Denk aan kaders, experimenten en tactische praktijken die centraal staan. Ons team zal een presentatie geven over hoe u uw klantenondersteuning kunt verbeteren met toegang op afstand van de volgende generatie.

Super Top | Splashtop voor MSP's