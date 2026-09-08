Leer. Maak verbinding. Vereenvoudig.
Kom naar Splashtop Live – London voor een middag vol ideeën, praktijkgerichte inzichten en waardevolle gesprekken met IT- & MSP-professionals, Splashtop-oprichters, productleiders en klanten.
Hoor wat eraan komt, ontdek hoe andere IT-teams hun uitdagingen aanpakken en krijg direct antwoord op je vragen van de mensen die Splashtop bouwen en ondersteunen.
Blijf na de sessies nog even hangen voor een netwerkborrel met de Splashtop-community, plus een kans om mooie prijzen te winnen bij de loting.